Марлен Маматалиев: "Сам принцип выборной системы сохранится"

Ранее на парламентском заседании депутаты ЖК приняли Закон "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" в первом чтении. В ходе обсуждения данного документа, парламентариями были внесены некоторые коррективы.

Подробности изменений корреспонденту VB.KG рассказал лидер парламентской фракции "Ынтымак" и один из инициаторов данного законопроекта Марлен Маматалиев.

По словам депутата, сам принцип выборной системы сохранится. Это мажоритарный и многомандатный. Исключение составляют несколько пунктов.

Будут формировать избирательные округа численностью 140 тысяч на один округ. В депутаты пройдут те, кто набрал больше всех голосов. То есть двое из мужчин и одна женщина из трех кандидатур на один округ.

Как Маматалиев заявлял ранее, гарантированно в парламенте будет 30 женщин.

Депутат акцентировал, что партии не умирают, они также выдвигают кандидатов либо в 30 округах, либо в любом другом из округов. То есть в этом плане у них ограничений нет.

Изменения наблюдаются в предложении ряда депутатов изменить избирательный залог от 100 000 до 300 000 сомов. Такие же условия распространяются на партии, выдвигающие своего кандидата.

Кроме этого, было решено увеличить число агитаторов с 500 до 1000 на один округ.

Также депутаты увеличили Фонд ЖК, с 10 миллионов до 20 миллионов и повысили сумму в фонде для одномандатников до 20 миллионов. То есть кандидат теперь сможет брать из фонда озвученную сумму.

Резюмируя Маматалиев подчеркнул, что основные изменения по выборам будут вноситься при втором чтении.

Напомним, что новый конституционный законопроект о выборах был вынесен на общественное обсуждение 17 февраля 2025 года.

Основной целью этого документа является совершенствование избирательной системы страны. Согласно предлагаемым изменениям, планируется пересмотреть существующую систему выборов, включая отмену одномандатных округов и переход к пропорциональной системе избрания депутатов.

Автор: Софья Березовская