В Бишкеке открылось Бюро по делам Китая при Ассоциации адвокатов КР

В Бишкеке открылся офис Бюро по делам Китая при Ассоциации адвокатов Кыргызстана, специалисты которого будут оказывать различную юридическую помощь китайским бизнесменам.

Напомним, ранее адвокатами Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики было принято решение о создании "Бюро по делам Китая при Ассоциации адвокатов Кыргызстана", государственная регистрация которого произведена в органах юстиции 20 марта 2025 года. Торжественная церемония открытия представительства вышеуказанной структуры в Бишкеке была как раз приурочена к дате её регистрации.

По словам президента ОО "Ассоциация адвокатов Кыргызстана" Майрамбека Жумабекова, данный проект был создан в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь".

"Наш президент Садыр Жапаров был в Китае в декабре прошлого года, и мы тоже в в это время встречались с китайской стороной. Уже 20 февраля этого года мы подписали меморандум о совместной работе с китайским коллегами, то есть юристами из Китая.

И вот китайская сторона арендовала для нас помещение, чтобы мы оказывали юридическую помощь китайским бизнесменам, которые прибывают в Кыргызстан. То есть это, по сути, мегапроект Китая, Кыргызстана и Узбекистана, который очень выгоден для нашей страны. Прибытие самих бизнесменов из Китая в Кыргызстан - это не только пополнение бюджета нашей страны, но и строительство соответствующей инфраструктуры, и рабочие места, что является большим вкладом в экономику Кыргызстана.

Планируется, что мы будем оказывать юридическую помощь китайским бизнесменам по всем делам: гражданским, административным, уголовным и так далее. То есть полное полное юридическое сопровождение. Прибывшие в нашу страну все китайские бизнесмены будут в случае чего в этот офис обращаться", - рассказал Майрамбек Жумабеков.

Возглавил Бюро по делам Китая с кыргызской стороны известный адвокат Эркин Саданбеков, который напомнил, что подобного рода сотрудничество выгодно обеим сторонам.

"Президент Кыргызстана и председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение о строительстве железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая проходит по пути Древнего Великого Шелкового пути. Этот проект реализуется в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь", которая свяжет Китай через Кыргызстан и Узбекистан далее с Европой.

Поскольку намечается большой поток трудовых ресурсов, китайские компании будут осуществлять строительство и руководить этим строительством железной дороги, то наши правительства приняли решение о том, чтобы китайские адвокаты и юристы оказывали правовые услуги своим субъектам предпринимательства на территории Кыргызстана при реализации данного проекта. Поскольку это связано с законодательством Кыргызской республики, то возникла необходимость у китайских партнеров в привлечении кыргызстанских адвокатов.

Мы с китайскими партнерами провели несколько встреч и решили работать совместно. Мы совместно с китайскими нашими партнерами, юристами и адвокатами намерены и готовы осуществлять правовую помощь китайским предпринимателям, а также и нашим предпринимателям в реализации данного глобального проекта. Помимо этого, в Кыргызстане осуществляют деятельность и другие китайские бизнесмены, которым также необходима юридическая помощь", - сказал он.

По словам юриста, на протяжении уже 34 лет китайские предприниматели неоднократно обращались к адвокатам из Кыргызстана.

Иногда они оказывались жертвой мошеннических действий со стороны отдельных недобросовестных юристов. Поэтому у них возникают различные сомнения в профессиональной пригодности и добропорядочности тех или иных адвокатов.

Они провели свои исследования, изучили рынок и вышли на нас, то есть на Ассоциацию адвокатов Кыргызстана. Поэтому предложили нам совместную работу в сфере оказания правовых услуг субъектом предпринимательства. В итоге 20 февраля этого года был подписан меморандум о сотрудничестве.

Китайские партнеры нам предложили в рамках нашей совместной деятельности именно создать Бюро по делам в Китае при Ассоциации адвокатов Кыргызстана, о чем мы приняли общее решение и согласие", - добавил он.