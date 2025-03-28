Погода
$ 86.44 - 86.89
€ 93.20 - 94.20

В Бишкеке открылось Бюро по делам Китая при Ассоциации адвокатов КР

315  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке открылся офис Бюро по делам Китая при Ассоциации адвокатов Кыргызстана, специалисты которого будут оказывать различную юридическую помощь китайским бизнесменам.

Напомним, ранее адвокатами Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики было принято решение о создании "Бюро по делам Китая при Ассоциации адвокатов Кыргызстана", государственная регистрация которого произведена в органах юстиции 20 марта 2025 года. Торжественная церемония открытия представительства вышеуказанной структуры в Бишкеке была как раз приурочена к дате её регистрации.

По словам президента ОО "Ассоциация адвокатов Кыргызстана" Майрамбека Жумабекова, данный проект был создан в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь".

"Наш президент Садыр Жапаров был в Китае в декабре прошлого года, и мы тоже в в это время встречались с китайской стороной. Уже 20 февраля этого года мы подписали меморандум о совместной работе с китайским коллегами, то есть юристами из Китая.

И вот китайская сторона арендовала для нас помещение, чтобы мы оказывали юридическую помощь китайским бизнесменам, которые прибывают в Кыргызстан. То есть это, по сути, мегапроект Китая, Кыргызстана и Узбекистана, который очень выгоден для нашей страны. Прибытие самих бизнесменов из Китая в Кыргызстан - это не только пополнение бюджета нашей страны, но и строительство соответствующей инфраструктуры, и рабочие места, что является большим вкладом в экономику Кыргызстана.

Планируется, что мы будем оказывать юридическую помощь китайским бизнесменам по всем делам: гражданским, административным, уголовным и так далее. То есть полное полное юридическое сопровождение. Прибывшие в нашу страну все китайские бизнесмены будут в случае чего в этот офис обращаться", - рассказал Майрамбек Жумабеков.

Возглавил Бюро по делам Китая с кыргызской стороны известный адвокат Эркин Саданбеков, который напомнил, что подобного рода сотрудничество выгодно обеим сторонам.

"Президент Кыргызстана и председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение о строительстве железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая проходит по пути Древнего Великого Шелкового пути. Этот проект реализуется в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь", которая свяжет Китай через Кыргызстан и Узбекистан далее с Европой.

Поскольку намечается большой поток трудовых ресурсов, китайские компании будут осуществлять строительство и руководить этим строительством железной дороги, то наши правительства приняли решение о том, чтобы китайские адвокаты и юристы оказывали правовые услуги своим субъектам предпринимательства на территории Кыргызстана при реализации данного проекта. Поскольку это связано с законодательством Кыргызской республики, то возникла необходимость у китайских партнеров в привлечении кыргызстанских адвокатов.

Мы с китайскими партнерами провели несколько встреч и решили работать совместно. Мы совместно с китайскими нашими партнерами, юристами и адвокатами намерены и готовы осуществлять правовую помощь китайским предпринимателям, а также и нашим предпринимателям в реализации данного глобального проекта. Помимо этого, в Кыргызстане осуществляют деятельность и другие китайские бизнесмены, которым также необходима юридическая помощь", - сказал он.

По словам юриста, на протяжении уже 34 лет китайские предприниматели неоднократно обращались к адвокатам из Кыргызстана.

Иногда они оказывались жертвой мошеннических действий со стороны отдельных недобросовестных юристов. Поэтому у них возникают различные сомнения в профессиональной пригодности и добропорядочности тех или иных адвокатов.

Они провели свои исследования, изучили рынок и вышли на нас, то есть на Ассоциацию адвокатов Кыргызстана. Поэтому предложили нам совместную работу в сфере оказания правовых услуг субъектом предпринимательства. В итоге 20 февраля этого года был подписан меморандум о сотрудничестве.

Китайские партнеры нам предложили в рамках нашей совместной деятельности именно создать Бюро по делам в Китае при Ассоциации адвокатов Кыргызстана, о чем мы приняли общее решение и согласие", - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444363
Теги:
Китай, Кыргызстан, предприниматель, адвокат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  