"Инклюзия помогает женщинам с инвалидностью быть услышанными"

В Кыргызстане реализован проект "InKoom – Содействие развитию справедливого и инклюзивного общества в Кыргызстане", направленный на улучшение условий жизни женщин и девушек с инвалидностью. Координатор проекта и программы ОО "Агентство социальных технологий" Бактыгуль Исланбекова рассказала о ключевых направлениях проекта, включая расширение экономических возможностей, доступ к правосудию и продвижение гендерно-чувствительной журналистики. По ее словам, в рамках проекта было обучено около 200 женщин и девушек с инвалидностью, из которых 40 человек нашли работу. Была проведена значительная работа по изменению подходов в судебно-правовой системе, а также разработаны учебные материалы для повышения осведомленности и инклюзии в медиапространстве.

Какие основные направления охватывал проект?

Одним из ключевых направлений было расширение экономических возможностей женщин и девушек с инвалидностью. В рамках этого направления, реализованного совместно с общественным объединением "НАЗИКС", обучение прошли около 200 женщин и девушек с инвалидностью по всей стране, и на сегодняшний день трудоустроено около 40 человек.

Другим важным направлением стал доступ к правосудию для женщин и девушек с инвалидностью. В этом аспекте было проведено крупное исследование, выявлены основные потребности и пробелы. Также организовано обучение для представителей судебно-правовой системы - прокуроров, следователей, судей, а также организаций, защищающих права людей с инвалидностью. Обучение касалось особенностей защиты их прав, поскольку в юридической практике есть множество нюансов.

Например, при допросах необходимо учитывать специфические особенности инвалидности. Если девушка имеет нарушения речи, важно предоставить сурдопереводчика и адаптированную информацию. По данному направлению была проведена значительная работа, включая информационно-консультативные встречи со всеми заинтересованными сторонами.

Кроме того, отдельное внимание уделялось информированию самих женщин и девушек с инвалидностью об их правах.

Каким образом разработанные учебные материалы способствовали улучшению подходов к гендерно-чувствительной журналистике?

Еще одним значимым компонентом стало продвижение стандартов инклюзивной и гендерно-чувствительной журналистики. Это важно, поскольку стереотипы, укорененные в медиапространстве, существенно влияют на общественное восприятие людей с инвалидностью. Для систематизации этой работы был заключен меморандум с шестью вузами страны, в которых есть факультеты журналистики.

Совместно с ними было разработано специальное учебное пособие для студентов, а также методическое руководство для преподавателей. Это обеспечило образовательные учреждения необходимыми материалами для преподавания данного курса по выбору, поскольку в журналистских учебных программах уже предусмотрен курс "гендерно-чувствительная журналистика".

Во время реализации данного проекта какой-либо женщине или девушке с инвалидностью потребовалась юридическая помощь?

Мы стремились изменить системный подход и сделать его более инклюзивным. В рамках базового исследования нам были предоставлены специальные кейсы, которые мы изучали от начала до конца. Все существующие пробелы мы выявляли, озвучивали и обсуждали с представителями, принимающими решения.

Мы поднимали эти вопросы системно. Если вы перейдёте по предоставленной нами ссылке и ознакомитесь с базовым исследованием, то увидите примеры трёх реальных кейсов, предоставленных нашими партнёрами. Они были детально изучены, и по их итогам определены основные проблемы, а также сформированы рекомендации для соответствующих государственных и правоохранительных органов.

Как учитывались потребности женщин и девушек с инвалидностью в проекте?

Помимо инфраструктурных ограничений, например, отсутствия минимально необходимой доступности в государственных органах, из-за чего женщины и девушки с инвалидностью не могут получить к ним доступ, существует множество других барьеров и стереотипов. Мы также старались учитывать их потребности именно с точки зрения интеграции, чтобы не общество определяло, как им жить, а чтобы они сами говорили, что им нужно и на что следует обратить внимание.

Вы рассматривали исключительно кейсы женщин или проект охватывал все группы лиц с инвалидностью?

Мы изучали именно случаи женщин и девушек с инвалидностью, переживших насилие. В целом проект был направлен на поддержку женщин, но среди них мы выделили отдельную категорию - женщин и девушек с инвалидностью, сделав на них особый акцент. Поэтому, независимо от направления работы, инклюзивный подход оставался ключевым. Например, наши исследования проводились с фокусом на инклюзию, и во все мероприятия мы максимально вовлекали женщин и девушек с инвалидностью.