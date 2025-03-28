ГНС упразднила внутренние посты на пунктах "Кемин" и "Сосновка"

С 26 марта в связи с отменой обязательного применения электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН) упразднены внутренние посты налоговых органов на габаритно-контрольных пунктах "Кемин" и "Сосновка" (Чуйская область) и "Кара-Куль" (Джалал-Абадская область). Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, отныне на указанных постах не будет осуществляться проверка на наличие сопроводительных документов на товары сотрудниками ГНС данные посты контроля ликвидированы.

Это решение направлено на создание более благоприятных условий для автоперевозчиков, осуществляющих перевозку грузов внутри республики, а также на сокращение времени их передвижения.