В Минсельхозе обсудили вопрос экспорта кыргызской сельхозпродукции в Китай

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча с представителями агропромышленного комплекса страны. Основной темой обсуждения стал экспорт кыргызской сельскохозяйственной продукции в Китайскую Народную Республику (КНР), сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи представители Министерства проинформировали бизнес-сообщество о текущей

ситуации с экспортом в КНР, обозначили ключевые приоритеты по видам сельхозкультур и продукции, а также рассмотрели основные вызовы, с которыми

сталкиваются отечественные экспортеры. В обсуждении приняли участие представители профильных ассоциаций, отраслевых кластеров и

предприятий-экспортеров.

Участники встречи обсудили существующие барьеры на пути экспорта, такие как ветеринарные и фитосанитарные требования, логистические вопросы и рыночные механизмы сбыта продукции в Китае. Особое внимание было уделено разработке стратегий по продвижению кыргызской продукции на китайском рынке.

По итогам встречи принято решение сформировать список компаний и экспортеров, готовых к поставкам в КНР, а также усилить работу по расширению каналов сбыта и продвижению отечественной продукции. Министерство планирует проводить подобные встречи на регулярной основе не только в Бишкеке, но и в регионах страны для обеспечения эффективного взаимодействия с бизнес-сообществом и поддержки экспортеров.