Правительство США возобновило финансирование "Радио Свобода"

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) временно возобновило действие гранта "Радио Свобода", говорится в сообщении ведомства.

Возобновление финансирования произошло на основании решения Федерального окружного суда в Вашингтоне, который 26 марта встал на сторону "Радио Свобода", обжаловавшего прекращение финансирования.

Суд счел, что до рассмотрения иска по существу USAGM обязано воздержаться от мер, направленных на закрытие "Радио Свобода".

В сообщении USAGM отмечается, что агентство не согласно с позицией "Радио Свобода".

Президент США Дональд Трамп 14 марта в рамках своей политики по уменьшению государственных расходов подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах, в том числе USAGM, за счет грантов которого работают "Радио Свобода" и "Голос Америки".

"Голос Америки" объявил о приостановке работы, его сотрудников начали увольнять. "Радио Свобода" работать продолжает.

Источник: Медуза