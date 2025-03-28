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Правительство США возобновило финансирование "Радио Свобода"

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Агентство США по глобальным медиа (USAGM) временно возобновило действие гранта "Радио Свобода", говорится в сообщении ведомства.

Возобновление финансирования произошло на основании решения Федерального окружного суда в Вашингтоне, который 26 марта встал на сторону "Радио Свобода", обжаловавшего прекращение финансирования.

Суд счел, что до рассмотрения иска по существу USAGM обязано воздержаться от мер, направленных на закрытие "Радио Свобода".

В сообщении USAGM отмечается, что агентство не согласно с позицией "Радио Свобода".

Президент США Дональд Трамп 14 марта в рамках своей политики по уменьшению государственных расходов подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах, в том числе USAGM, за счет грантов которого работают "Радио Свобода" и "Голос Америки".

"Голос Америки" объявил о приостановке работы, его сотрудников начали увольнять. "Радио Свобода" работать продолжает.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/444385
Теги:
СМИ, США
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