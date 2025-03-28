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Конор Макгрегор опроверг слухи о завершении карьеры бойца

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор не планирует завершать свою карьеру в смешанных единоборствах, несмотря на длительное отсутствие в октагоне. Представители бойца опровергли слухи о его уходе, подчеркнув, что ирландец по-прежнему намерен вернуться в UFC.

В последние недели в СМИ появились сообщения о возможном завершении карьеры Макгрегором, однако его представители заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня. Более того, сам боец активно участвует в общественных и бизнес-проектах, но не оставляет тренировок и рассматривает варианты возвращения.

При этом в ирландских медиа появилась информация, что Макгрегор может приостановить контракт с UFC в связи с намерением участвовать в выборах президента Ирландии, которые пройдут в ноябре 2025 года. Сам спортсмен пока не делал официальных заявлений на этот счет.

Напомним, что последний бой Конор провел в июле 2021 года против Дастина Порье, завершившийся для него тяжелым переломом голени. С тех пор он неоднократно анонсировал свое возвращение, но дата его следующего поединка пока остается неизвестной.


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URL: https://www.vb.kg/444396
Теги:
смешанные бои
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