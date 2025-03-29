Ким Квангдже: Наши народы высоко ценят независимость и самоопределение

Информационное агентство vb.kg начинает серию эксклюзивных интервью с чрезвычайными и полномочными послами, аккредитованными в Бишкеке. Они расскажут о себе, дадут оценку двусторонним отношениям, расскажут о перспективах их развития между страной, которую они представляют, и Кыргызстаном, поделятся своими впечатлениями о работе в Кыргызстане, ответят на другие наши вопросы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане господин Ким Квангдже дал эксклюзивное содержательное интервью нашему изданию.

Господин посол, вы возглавляете дипмиссию не так давно. Пожалуйста, расскажите о себе.

- Я приступил к исполнению своих обязанностей в качестве посла Республики Корея в Кыргызской Республике в августе 2024 года. Свою карьеру начал в Министерстве иностранных дел Республики Корея в 1997 году, и с тех пор работал в Китае, США и Франции, стремясь укрепить дипломатические отношения между Республикой Корея и другими странами в различных сферах, включая политику, экономику, торговлю, культуру и образование.

Я имел честь сопровождать Премьер-министра Республики Корея во время его визита в Кыргызстан в 2019 году, который стал первым визитом высокого уровня после установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. В рамках визита были организованы такие мероприятия, как двусторонняя встреча премьер-министров Республики Корея и Кыргызской Республики и открытие направления "Лингвистика. Корейский язык" в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына. И спустя пять лет после этого события я был назначен послом. Во время визита кыргызский народ произвел на меня глубокое впечатление своей дружелюбностью и гостеприимством по отношению к Корее, а посещение прекрасного национального парка "Ала-Арча" оставило замечательные воспоминания. Волею судьбы я был назначен послом в вашу страну, для меня лично это большая честь, и я приложу все свои усилия для дальнейшего укрепления дружеских отношений и сотрудничества между нашими странами.

При вручении верительных грамот вы также сказали, что приложите все усилия для продвижения совместных проектов и укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Какие это проекты и какие направления сотрудничества с Кыргызстаном получили особое развитие в последнее время? В каких конкретных сферах предпочитают работать корейские бизнесмены, какая отрасль наиболее привлекательна для них?

- На начало 2024 года в Кыргызстане было зарегистрировано более 150 корейских организаций с участием корейского капитала, не считая филиалов. Без учета государственных учреждений Кореи и благотворительных организаций общее число юридических лиц составляет около 110. В основном они работают в таких сферах, как торговля, образование, здравоохранение, общественное питание и финансы. В частности, компания BC Card в партнерстве с национальным оператором платежных систем Кыргызстана ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" создала совместную компанию - BCKG (BC Card Kyrgyzstan), которая специализируется на обработке платежей. Продолжаются проекты в таких областях, как создание телекоммуникационной инфраструктуры компанией KT (Korea Telecom), финансовые услуги и создание цифровой финансовой инфраструктуры от компании BNK Capital.

Корейские компании обращают внимание на разнообразные перспективы, возможности и потенциал Кыргызстана. Особенно высокий потенциал для инвестиций и сотрудничества существует в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), интеллектуальные сельскохозяйственные технологии, строительство и инфраструктура, энергетика, образование и здравоохранение, в которых Республика Корея обладает передовыми технологиями и опытом. Также есть большие перспективы для сотрудничества в области таких возобновляемых источников энергии, как производство гидроэлектроэнергии, которые активно продвигает правительство Кыргызстана. Перспективной областью для инвестиций и сотрудничества могут стать сферы логистики и дистрибуции товаров, где корейские компании могут применить свои технологии и опыт.

Высокие технологии и быстрое внедрение в жизнь самых новых разработок - это то, чем традиционно славится Республика Корея. В частности, я имею в виду сферу медицины. До сих пор нахожусь под впечатлением после посещения одного из медицинских центров в Сеуле, где применяются технологии "больших данных" (big data) и искусственного интеллекта. Сотрудничество наших врачей с корейскими коллегами, безусловно, продвинуло бы и нашу медицину. Что вы думаете по этому поводу?

- Благодарю за высокую оценку уровня медицины в Корее. В области медицинского сотрудничества между Кореей и Кыргызстаном в настоящее время обсуждается проект по функциональному улучшению Республиканской клинической инфекционной больницы через корейский Фонд сотрудничества в целях экономического развития. Если данный проект будет успешно реализован, то, помимо материальной поддержки, в таких сферах, как строительство медицинских учреждений и поставка медицинского оборудования, также будут предоставлены практическая поддержка и сотрудничество, включая обучение и подготовку специалистов.

Кроме того, корейские частные медицинские учреждения, например, клиника "Асан" в Сеуле проявляют большой интерес к улучшению уровня здравоохранения в Кыргызстане. Корейская сторона будет также уделять повышенное внимание расширению сотрудничества в области развития здравоохранения через Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) и увеличению деятельности медицинских волонтеров.

Наряду с этим, посольство будет уделять большое внимание гражданам Кыргызстана, отправляющимся в Южную Корею для прохождения лечения. Ожидается, что это даст возможность вывести корейско-кыргызское партнерство и двусторонние обмены на новый уровень.

Республика Корея выбилась в лидеры не только мировой медицины, но и в других областях. За 70 лет страна преодолела путь от одной из беднейших стран мира до развитого индустриального государства. Какая стратегия позволила достичь такого успеха?

- Экономика Республики Корея, так называемое "Чудо на реке Ханган", достигла выдающихся успехов. Из почти разрушенной после Корейской войны в 1950-е гг. страны Республика Корея превратилась сегодня в одну из 10 крупнейших экономик мира по объему ВВП. На этот успех повлияли многие факторы, основными из них считаются: плановая экономика, возглавляемая правительством, выход на глобальные рынки, трансформация промышленной структуры и технологические инновации, а также образование и подготовка квалифицированных кадров. Эти стратегии были гибко адаптированы в зависимости от ситуации в каждый период развития и продемонстрировали способность страны приспосабливаться к изменениям внешней и внутренней среды. Особенно важно отметить, что политика, направленная на развитие способности осваивать, применять и создавать новые передовые технологии через систему образования, оказала большое влияние на успех. Кроме того, наряду с экономическим развитием, происходила быстрыми темпами демократизация страны, обеспечивая стабильную политическую обстановку, что привело к притоку иностранных инвестиций и улучшению имиджа страны, а также способствовало ускорению экономического роста.

Как известно, без борьбы с коррупцией невозможно добиться такого успеха. Известно также, что в вашей стране внедрена информационная система OPEN, благодаря которой число правонарушений, связанных с коррупцией, сильно снизилось. Что это за система? И какое наказание в Корее предусмотрено за взятки и коррупцию?

- OPEN - это система обнародования информации, основанная на Законе о раскрытии информации, который был принят в 1996 году, с поправками, внесенными в 2020 году. Данная система, предоставляет информацию, которая хранится в государственных учреждениях, по запросу запрашивающей стороны. Раскрывая информацию, произведенную, полученную, хранимую и управляемую государственными органами и местными органами власти в ходе их работы, система OPEN стремится обеспечить право общества на информацию и стимулировать более осознанное участие в государственных делах.

Любой гражданин Республики Корея, юридическое лицо, организация и зарегистрированные иностранцы могут подать запрос. Если у гражданина есть желание получить информацию, он может воспользоваться системой обнародования информации (www.open.go.kr) и найти оригинал документа или подать запрос в госучреждения, которые хранят и управляют этой информацией. Получив запрос, госучреждения обязаны в течение 10 дней принять решение об обнародовании информации.

В качестве органа, координирующего антикоррупционную деятельность, создана Комиссия по правам граждан, которая разрабатывает и реализует антикоррупционную политику, проводит обучение и распространяет культуру честности для предотвращения коррупции. Любой человек, узнавший о коррупционном правонарушении, может подать жалобу в Комиссию по правам граждан в онлайн или офлайн формате, а также может подать анонимное обращение через адвоката. Существуют также различные системы защиты и компенсации для заявителей, чтобы обеспечить безопасность при подаче жалоб.

Закон о запрете коррупционных практик в отношении госслужащих и других должностных лиц, принимающих решения, способствовал росту культуры строгого и честного исполнения должностных обязанностей. А также повысил гражданскую сознательность в отношении честности и борьбы с коррупцией среди обычных граждан.

Посольство многие годы сотрудничает с Кыргызским национальным университетом. Какие новые инициативы правительство Кореи планирует реализовать в сфере образования?

- Наше правительство наращивает усилия по активному использованию цифровых технологий в образовании, чтобы соответствовать требованиям эпохи четвертой промышленной революции. Продвигается политика, направленная на использование цифровых учебных материалов, персонализированного обучения на основе искусственного интеллекта, а также на распространение образовательного контента в онлайн формате. Кроме того, для повышения роли Кореи в качестве глобального образовательного хаба предпринимаются шаги по привлечению иностранных студентов, расширению международного научно-исследовательского сотрудничества и поддержке различных международных образовательных программ.

В Кыргызской Республике с 2001 года функционирует Центр образования Республики Корея в Бишкеке, который активно занимается не только обучением корейскому языку, но и поддержкой школ, где изучают корейский язык, подготовкой преподавателей, распространением корейского языка, а также проведением разнообразных культурных мероприятий. Отличившиеся студенты из Кыргызстана были отобраны на стипендиальную программу правительства Южной Кореи, и с 1997 по 2024 год 365 студентов из Кыргызстана прошли обучение на бакалавриате, в магистратуре и докторантуре, внося важный вклад в развитие Кыргызстана в различных сферах.

Корея – один из лидеров по внедрению цифровых технологий, в которых очень нуждается наша страна. Поможете нам с их внедрением?

- Правительство Республики Корея через Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) уже реализовало и продвигает реализацию проектов по цифровизации в ряде секторов Кыргызской Республики, в особенности в сфере государственного управления. Одним из примеров является проект по внедрению системы электронного национального удостоверения личности, используемой в вашей стране, которую наше правительство поддерживало с 2016 года в течение трех лет. Также наша сторона в рамках проекта модернизация и развитие потенциала системы электронного межведомственного взаимодействия "Тундук" поддержала разработку части данной системы (10 видов услуг в рамках системы).

Кроме того, поддерживается проект по цифровизации ЖК, включающий разработку систем электронного голосования и электронного документооборота, который планируется завершить до 2027 года. В сотрудничестве с местными компаниями также реализуются проекты, направленные на улучшение национальной энергетической системы, включая создание централизованной AMI системы (KT, 2023-2026 гг.), а также создание цифровой платежной системы и усовершенствование рынка платежных услуг (BC, 2024-2029 гг.).

Вы присутствовали на Международном женском бизнес-форум. Вы намерены продвигать сотрудничество между женщинами-предпринимателями двух стран?

- Женщины играют важную роль в социально-экономическом развитии во всем мире. Создание условий, в которых женщины могут участвовать в экономической деятельности и проявлять лидерство, является важным фактором, способствующим развитию страны.

Тот факт, что такие изменения начинаются в Кыргызстане, является очень обнадеживающим. И чем больше женщин будет участвовать в экономике, тем больше творческих идей будет генерироваться, появляться больше инноваций, различных точек зрения, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность страны и станет важным основанием для устойчивого развития Кыргызстана. Чтобы обеспечить синергию этих позитивных изменений, мы будем активно искать пути укрепления женского делового сотрудничества между Кореей и Кыргызстаном.

Говорят, у кыргызского и корейского народов много общего. В чем, на ваш взгляд, это выражается?

- Южная Корея и Кыргызстан относятся к странам Восточной и Центральной Азии, соответственно, имеют историческую связь. В обеих странах традиционно сложилась семейно-ориентированная социальная структура, в центре которой стоят родители, а люди часто живут в больших семьях. В этих обществах сохранились элементы культуры общинного труда (такие, как дурэ - коллективная организация труда, балика - сельский совет), а также традиции почитания предков и старших (поминальные обряды в Корее и в Кыргызстане), которые до сих пор передаются по наследству.

Хотя Корея является земледельческим обществом и уже давно ведет оседлый образ жизни, в ее древней истории были периоды, когда она вела кочевой образ жизни. Примечательно, что и кыргызский, и корейский языки имеют общие корни в алтайской языковой семье, которые являются языками кочевых народов центральноазиатского региона, и имеют общие грамматические черты. В современную эпоху оба народа пережили схожие исторические испытания, будучи подчинёнными иностранными государствами. Оба народа высоко ценят независимость и самоопределение, а также имеют схожий опыт борьбы с внешним давлением и несправедливостью, стремясь к формированию демократического общества и рыночной экономики.

Безусловно, при назначении вас послом в нашу страну вы детально ознакомились со всеми ее сторонами. Совпали ваши ожидания с нашей реальностью?

- Кыргызстан, среди других стран Центральной Азии, имеет множество сходств и взаимодополняющих факторов с Южной Кореей. Они очень похожи внешне, у них много общего в языке, культуре, традициях и менталитете. Особенно стоит отметить, что в рамках визита Президента Садыра Жапарова в Республику Корея в 2024 году двусторонние отношения были повышены до уровня всеобъемлющего партнерства, и было подписано более 20 документов об укреплении сотрудничества в различных областях. Чтобы поддерживать и дальше эту динамику в развитии партнерства, важно продолжать обмен визитами высокопоставленных лиц и укрепление экономического сотрудничества.

После вступления в должность я понял, что во многих областях необходимо многое развивать и улучшать. В частности, необходимо дальнейшее улучшение такой базовой социальной инфраструктуры, как транспортная система, а также преодоление разрыва между городской и сельской местностью. Во время моего пребывания на посту я намерен изучить, как Южная Корея может помочь Кыргызстану в этих областях, и постараюсь реализовать возможные проекты. В Кыргызстане высокий уровень рождаемости и растет молодое поколение, что открывает большие перспективы для дальнейшего развития. Обеспечение качественного образования для молодого поколения имеет огромное значение для будущего страны.

Какие регионы Кыргызстана вы уже успели посетить и какие места произвели на вас наибольшее впечатление?

- Еще до приезда в Кыргызстан я знал, что в вашей стране удивительно красивая природа. Практически сразу я поехал на озеро Иссык-Куль, меня впечатлила его невероятная природная красота и чистота воды. В Южной Корее на YouTube и в СМИ об озере Иссык-Куль часто говорится как об одном из самых красивых и желанных мест для посещения. Об этом также рассказывают и наши туристы, побывавшие у вас.

Затем я совершил рабочую поездку в город Ош, второй по величине город Кыргызстана, расположенный на границе с Узбекистаном. В отличие от северной части страны, включая Бишкек, здесь можно почувствовать совершенно другой климат и атмосферу. У меня также была возможность подняться на красивую гору Сулайман-Тоо, откуда открываются великолепные виды на бескрайние просторы природы.

Недавно я также побывал в Нарынской области. Дорога в Нарын оказалась очень живописной, и я был восхищен её красотой. Кроме того, дороги, соединяющие Нарынскую область со столицей, находятся в хорошем состоянии, что создаёт перспективы для дальнейшего экономического роста данного региона. Я также очень рад и доволен тем, что недавно в Нарыне открылось отделение корейского языка, что способствует распространению корейской культуры и языка в этом регионе.

Но если говорить о самом впечатляющем месте, то лично для меня это, безусловно, чистое и красивое озеро Иссык-Куль. Особенно поразил вид величественных гор Тянь-Шаня, окружающих озеро словно природный занавес. Этот пейзаж глубоко запечатлелся в моей памяти.