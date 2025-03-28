За границей - ради дома: как мигранты поддерживают Кыргызстан

Ожидание зарплаты в конце месяца - привычное дело. Но для тысяч семей в Кыргызстане не менее важны уведомления о поступлении денежного перевода от родных, работающих за границей. Для них переводы из-за границы стали не просто поддержкой, а жизненно важной частью семейного бюджета: на эти деньги оплачиваются коммунальные услуги, покупаются продукты и обеспечивается образование детей.

Миграция давно стала нормой. За рубежом, в частности в России, трудятся сотни тысяч кыргызстанцев. А деньги, которые они пересылают домой, уже не просто поддержка - это несущая балка всей экономической конструкции страны.

В 2024 году объем денежных переводов, поступивших в Кыргызстан из-за границы, достиг рекордной отметки - почти $3 млрд. Это почти четверть ВВП страны. Цифра, за которой стоят не только экономические расчеты, но и судьбы простых кыргызстанцев.

Среднедушевой доход в кыргызских домохозяйствах за первое полугодие составил 11 тысяч 95 сомов. Из них почти 17% пришлись на переводы мигрантов. Причем эта доля с каждым годом растет - за последние четыре года она увеличилась на 4,37 процентных пункта.

В некоторых регионах зависимость от этих средств особенно ощутима. В Баткенской области благосостояние 65% населения связано с переводами. В Джалал-Абадской области этот показатель составляет 50%, в Ошской области- 44%. Это не просто статистика - это признание: без поддержки многим кыргызским семьям придется туго.

И это не только мнение, сложившееся внутри страны. Эксперты Всемирного банка не оставляют сомнений: без денежных переводов уровень бедности в стране удвоился бы. Сейчас семьи, получающие такую помощь, почти не сталкиваются с бедностью - лишь 10% из них живут за чертой. Без поддержки - более 50% оказались бы в этом положении.

"Денежные переводы - это абсолютная связь с внешним рынком. Все остальные каналы вторичны. Без этой связи мы моментально теряем устойчивость", - говорит экономист Михаил Петров.

По его словам, экономика Кыргызстана зависит от двух факторов: транзита через Казахстан и денежных потоков и товарообмена с ближайшими партнерами по Евразийскому пространству. Если один из этих каналов даст сбой - печальные последствия ощутит каждый житель страны.

Но миграция - это не только переводы. Это и шанс на личностный рост. По данным аналитиков, 20–30% мигрантов, работающих за рубежом, уже открыли собственный бизнес. Они не просто поддерживают семьи - они создают рабочие места, развивают отрасли.

Особую роль играет профессиональная подготовка. Кыргызстанцы, окончившие колледжи и техникумы, особенно при Кыргызско-Российском славянском университете, находят работу быстрее и получают больше. Среди самых востребованных - сварщики, повара, кондитеры, водители, токари.

В 2024 году, например, средняя зарплата кыргызских рабочих в промышленности в России составила 147 тысяч рублей - почти на 40% выше, чем годом ранее.

Вместе с тем, необходимо отметить, что высокая конкурентность выходцев из Кыргызстана на российском рынке труда объясняется не только профессиональной подготовкой. Адаптироваться в новой среде, хорошо устроиться, развиваться, строить успешную карьеру на разных профессиональных поприщах в РФ кыргызстанцам помогает в том числе хорошее знание русского языка.

Сегодня переводы из-за границы стали частью повседневной жизни. Их значимость не вызывает сомнений. Однако в связи с современными особенностями геополитической ситуации периодически возникают сбои, создающие трудности в осуществлении этих переводов.

"Нужны системы финансовых сообщений китайская, российская и другие. Чем больше таких систем, тем лучше", - заключил Петров.

Эксперт несомненно прав, говоря о необходимости диверсификации и создания альтернативных финансовых систем. Вместе с тем, нужно понимать, что ключевым источником денежных потоков в Кыргызстан по-прежнему остается Россия, поэтому налаживание устойчивых финансовых каналов по этому направлению для нас приоритет.

Трудовая миграция - неотъемлемая часть жизни сотен тысяч кыргызстанцев. Для одних - это вынужденная необходимость, для других - возможность. Важно, чтобы политика властей Кыргызстана последних лет, направленная на развитие национальной экономики и поддержку бизнеса в том числе за счет деятельности Российско-Кыргызского Фонда развития, продолжалась и укреплялась. Чем больше рабочих мест создается внутри страны, тем больше у людей выбор: искать перспективы за границей или строить будущее дома.

Пока же реальность такова, что жизнь многих кыргызстанцев разделена между домом и работой за рубежом. И сегодня именно заработки за границей во многом остаются опорой для экономики страны.