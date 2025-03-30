В КР подготовлено 93,9 % от потребностей зерновых колосовых семян

На сегодняшний день семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами республики засыпано 60,8 тыс. тонн семян зерновых колосовых культур при потребности в 64,6 тыс. тонн, что составляет 93,9% от потребности.

Из указанного объема засыпано 19,2 тыс. тонн семян яровой пшеницы при потребности в 20,5 тыс. тонн, что составляет 93,8% от потребности. Засыпка семян ярового ячменя составила 41,3 тыс. тонн при потребности в 43,9 тыс. тонн, обеспечено 94%. Кроме того, обеспеченность семенами овса, гречихи, рис,сои и табака составила 100%.

Обеспеченность кукурузы – 93,8%, подсолнечника – 99,0%, зернобобовых – 99,9%, сафлор – 97,9%, хлопчатник – 85,5%, картошка – 95,5%, люцерна – 46,2, эспарцет – 56,9 и сахарной свеклы составляет – 55,7%.

В настоящее время специалистами региональных структур Департамента начата проверка засыпанных семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами республики семян зерновых колосовых культур с целью доведения их до кондиции.

По республике проверено 34,7 тысяч тонн семян яровых зерновых культур, в том числе 10,2 тысяч тонн яровой пшеницы и 24,3 тысяч тонн ярового ячменя. Из проверенных семян зерновых колосовых культур доведены до кондиции 33,9 тысяч тонн, или 55,9%, в том числе 9,8 тыс. тонн (51,4%) яровой пшеницы и 24 тыс. тонн (58%) ярового ячменя.