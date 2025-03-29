Назначен новый директор Службы ветеринарии

Улугбек Кожобергенов назначен директором Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР

"В соответствии со статьей 18 конституционного закона Кыргызской Республики "О Кабинете министров Кыргызской Республики" Улугбек Кожобергенов освобожден от ранее занимаемой должности и назначен директором Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики-главным государственным ветеринарным инспектором Кыргызской Республики".