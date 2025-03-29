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Назначен новый директор Службы ветеринарии

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- Светлана Лаптева
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Улугбек Кожобергенов назначен директором Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР

"В соответствии со статьей 18 конституционного закона Кыргызской Республики "О Кабинете министров Кыргызской Республики" Улугбек Кожобергенов освобожден от ранее занимаемой должности и назначен директором Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики-главным государственным ветеринарным инспектором Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/444411
Теги:
ветеринария, Минсельхоз
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