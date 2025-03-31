Узбекистан стал членом Международной ассоциации вольфрамовой промышленности

Узбекский комбинат технологических металлов (UzTMK) получил признание на мировом уровне, став полноправным членом самой престижной организации в вольфрамовой промышленности - Международной ассоциации вольфрамовой промышленности (ITIA).

Таким образом Узбекистан вошёл в историю как первая страна в Центральной Азии, ставшая членом этой организации.

Принятие UzTMK в ITIA свидетельствует о международном признании потенциала нашей страны в области вольфрамовой промышленности. Вступив в ассоциацию, UzTMK укрепил свои позиции и стал устойчивым участником мировой промышленности вольфрама. Членство в ITIA предоставляет комбинату доступ к рыночным данным и аналитике, а также возможность участвовать в крупных международных событиях и получать актуальную статистическую информацию.

Основная цель ITIA – анализ глобального производства, переработки и потребительских рынков вольфрама, оказание цифровой и аналитической поддержки отрасли, продвижение научных подходов и устойчивых решений. В настоящее время ассоциация объединяет ведущие компании и научные центры из таких технологически развитых стран, как Япония, Германия и Австрия.