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Узбекистан стал членом Международной ассоциации вольфрамовой промышленности

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- Светлана Лаптева
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Узбекский комбинат технологических металлов (UzTMK) получил признание на мировом уровне, став полноправным членом самой престижной организации в вольфрамовой промышленности - Международной ассоциации вольфрамовой промышленности (ITIA).

Таким образом Узбекистан вошёл в историю как первая страна в Центральной Азии, ставшая членом этой организации.

Принятие UzTMK в ITIA свидетельствует о международном признании потенциала нашей страны в области вольфрамовой промышленности. Вступив в ассоциацию, UzTMK укрепил свои позиции и стал устойчивым участником мировой промышленности вольфрама. Членство в ITIA предоставляет комбинату доступ к рыночным данным и аналитике, а также возможность участвовать в крупных международных событиях и получать актуальную статистическую информацию.

Основная цель ITIA – анализ глобального производства, переработки и потребительских рынков вольфрама, оказание цифровой и аналитической поддержки отрасли, продвижение научных подходов и устойчивых решений. В настоящее время ассоциация объединяет ведущие компании и научные центры из таких технологически развитых стран, как Япония, Германия и Австрия.


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URL: https://www.vb.kg/444427
Теги:
Узбекистан
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