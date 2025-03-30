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Президент поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 30 марта, поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт.

Текст поздравления главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Орозо Айт!

В священный месяц Рамазан мы воздерживались от еды и питья от рассвета до заката, обуздывая свои желания и очищая душу, благодарили за имеющееся и укрепляли терпение, наполнялись внутренним покоем и светом. Пусть все добрые дела, совершенные в эти дни во имя Всевышнего, будут приняты!

С древних времен кыргызский народ славится своей гостеприимностью, милосердием, справедливостью и единством. Эти ценные качества сохраняются и сегодня. В нашей стране представители различных этнических групп живут в мире, согласии и добрососедстве. Мы всегда гордимся тем, что наш народ является ярким примером взаимоуважения и братских отношений.

В этом году, в месяц Рамазан, особенно ярко проявились милосердие и доброта, заложенные нашими предками. Люди, независимо от возраста, протянули руку помощи нуждающимся в дорогостоящих лекарствах, способных исцелить тяжелобольных детей. Это стало очередным свидетельством единства нашего народа перед всем миром.

Мы должны бережно хранить и ценить эти благородные качества, переданные нам предками, ведь мир и сплоченность общества являются основой развития страны!

Дорогие соотечественники!

В дни месяца Рамазан мы стали свидетелями множества благородных поступков, укрепляющих наше единство. Пусть они станут для нас благословением, а традиции милосердия и добродетели продолжаются в будущем.

Через познание истинного традиционного ислама мы должны следовать путями великих предков - Жусупа Баласагына, Махмуда Кашгари-Барскани, Улугбека, сочетая знания и нравственность, как два крыла птицы, устремленной ввысь.

В этот светлый праздник желаю каждому кыргызскому гражданину духовной чистоты, веры, терпения, сострадания и надежды. Пусть в ваших семьях царят мир и благополучие, а наша страна развивается в атмосфере стабильности и процветания!

С праздником, уважаемые соотечественники!

Айтыңыздар маарек болсун!".


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URL: https://www.vb.kg/444435
Теги:
Орозо айт, поздравление, Садыр Жапаров
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