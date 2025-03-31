Жители села Кара-Ой сообщили, что 20 марта между их населенным пунктом и селом Сасык-Булак произошел пожар. Очевидцы рассказали, что огонь быстро распространился по сухой траве и охватил яблоневый сад у реки Талас.

По словам местных жителей, в тушении пожара большую роль сыграли сотрудники "Альянс Алтын" и их специализированная техника. Благодаря их оперативным действиям удалось остановить распространение огня и ликвидировать пожар в кратчайшие сроки.

Жители отмечают, что это не первый случай, когда техника "Альянс Алтын" помогала тушить пожары в окрестностях, предотвращая серьезный ущерб. По их мнению, без такой поддержки последствия могли бы быть гораздо тяжелее.

Хронология событий (по данным очевидцев):

15:16 – жители заметили огонь и сообщили в экстренные службы, 15:55 – на место прибыли пожарные и техника "Альянс Алтын", 16:25 – пожар удалось полностью потушить, 16:58 – завершены работы по устранению последствий.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет, но местные жители подчеркивают необходимость соблюдения мер противопожарной безопасности в засушливый период.