"Альянс Алтын" поддержал кыргызских борцов перед чемпионатом Азии

Компания "Альянс Алтын" оказала поддержку национальной сборной Кыргызстана по борьбе, которая примет участие в чемпионате Азии в Иордании. В рамках сотрудничества 15 спортсменов и три главных тренера получили качественную спортивную экипировку.

С 2023 года "Альянс Алтын" активно поддерживает развитие спорта. Первоначально компания выступала спонсором спортсменов Таласской области, а в этом году расширила свою поддержку на национальный уровень, охватив крупные спортивные мероприятия страны.

"В спорте всегда много трудностей, поэтому такая помощь крайне важна. Мы искренне благодарны компании за создание комфортных условий и поддержку нашей молодой сборной", - отметил главный тренер Уран Жусуп уулу.

"Альянс Алтын" стремится вносить вклад в развитие кыргызстанского спорта, поддерживать молодежь и популяризировать здоровый образ жизни. Желаем нашим борцам ярких побед на международной арене!