Поездки пройдут с пользой. Гороскоп с 31 марта по 6 апреля

Коридор затмения ослабевает, а Луна продолжает расти на протяжении всей недели, что создаёт благоприятные условия для реализации отложенных намерений, завершения старых планов и исправления допущенных ошибок. Ретроградное движение планет способствует продвижению в решении давних проблем. Не стоит откладывать эти задачи, так как остальные недели апреля будут достаточно сложными, и нерешённые вопросы могут стать ещё более трудными.

Овен – мгновение может решить судьбу новых совместных проектов или обучения, а потому чем расторопнее вы будете, тем больше шансов у вас оказаться в числе лидеров. Ожидается много непродолжительных поездок и шквал сообщений, которые по-своему будут приближать вас к успеху, а потому важно оперативно реагировать на полученную информацию. Финансовые поступления окажутся ограниченными, но брать в долг или покупать в кредит не желательно.

Телец – после первых успехов в работе и финансах не расслабляйтесь. Вы ещё многое успеете сделать благодаря встрече с влиятельными людьми, и ваша задача – попасть на эти встречи, даже несмотря на большое количество желающих опередить вас. Проявленная сейчас расторопность обеспечит решение важных вопросов. Утратив уверенность в победе и увлёкшись критикой, вы наживёте врагов и к великому разочарованию близких людей останетесь там, где и начинали свой путь к цели.

Близнецы – находчивость и решительность станут залогом побед в карьере и покорении сердца человека, в которого влюбились. Скептические замечания, которые будут делаться в большей степени из зависти, способны остановить вас от решительного шага, но, преодолев сомнения и моральное давление, вы заинтересуете нужных людей своими идеями. Поездки пройдут с пользой, но не забывайте о правилах дорожного движения и мерах безопасности. Повышаются риски происшествий.

Рак – много шума из ничего будут создавать знакомые и сослуживцы, обижаясь на то, что вы не поддерживаете их затей. В действительности вас пытаются втянуть в вечеринки и прочие совместные дела из корыстных побуждений, ожидая, что вы станете главным спонсором этих мероприятий. Оставшись при своих интересах, вы сумеете претворить в жизнь собственные планы, заработав больше, чем ожидали, и разделить свою радость с человеком, который любит и предан вам по-настоящему.

Лев – услышьте идеи, с которыми к вам приходят сослуживцы, друзья и близкие люди. Не сразу разглядев перспективу, вы можете пройти мимо удачных проектов и увлекательных мероприятий, что помешает не только развитию карьеры, но и отдалит от личного счастья. От споров, особенно с руководством, воздержитесь. С каждым новым словом путь к компромиссу и решению вопроса будет усложняться, а вы рискуете перейти черту, за которой начнётся конфликт. Даже очевидные вещи доказать сейчас непросто.

Дева – ещё не все возможности исчерпаны для карьерного и финансового роста. Поможет развитию встреча с важными персонами и получение документов в различных инстанциях. Каждый проделанный шаг будет даваться нелегко, но вы уверенно продолжите двигаться к заветной цели. Возможно получение дополнительных доходов. Поездки и обмен сообщениями будут скорее мешать, чем помогать вам. Придавая слишком много значения информации издалека, вы не увидите возможностей, которые уже есть у вас.

Весы – обучение в любом виде не отодвигайте на второй план. Полученные знания, советы, информация станут ключом к успеху, в том числе и финансовому. Участие в тренингах и прочих онлайн-, а также публичных мероприятиях существенно расширит круг общения, благодаря чему вы обретёте деловых партнёров, преданных друзей, а возможно, и свою любовь. Вечеринки, бурная инвестиционная деятельность и различные покупки пока несут убытки. В надежде получить быструю прибыль, вы можете существенно потратиться.

Скорпион – оставьте разговоры на потом и займитесь делами, которые могут принести доходы. Очередные обсуждения набившей оскомину темы существенно ничего не решат, но принесут разочарования и обиду на участников обсуждения. Освободив время от никчёмных споров, вы сможете положить в кошелёк дополнительные доходы и совершить удачные покупки для дома, обновить гардероб. Время начинать капитальный ремонт или строительство, совершать сделки с недвижимостью.

Стрелец – развитие деловых и дружеских союзов, укрепление семьи обеспечит вам надёжную опору для претворения в жизнь намеченных планов. Ваши идеи дополнят люди, с которыми вы строите бизнес или личную жизнь, и эти идеи окажутся бесценными. С пользой пройдут непродолжительные поездки, а общение в соцсетях натолкнёт на интересные мысли. Постарайтесь только не перегружать себя рутиной, как в работе, так и в общении. Чувствуя переутомление, обязательно отдохните, дабы сохранить своё здоровье.

Козерог – погрузившись в работу, вы существенно пополните казну, повысив уровень финансовой безопасности. Удастся получить дополнительную работу либо сменить место работы исходя из финансовых соображений. От рискованных инвестиций и прочих финансовых операций, к которым будут подталкивать знакомые, воздержитесь. Как такового дохода вложения не принесут, а развлечения и покупки доставят разочарование несоответствием цены и полученного результата.

Водолей – не спешите менять свои взгляды и планы в угоду кому-либо. Критика, продиктованная завистью, может остановить вас от важного шага, что не лучшим образом скажется как на карьере, так и личных отношениях. Претворяя в жизнь свои планы, вы получите удовольствие, поскольку обретёте уверенность в своих силах и получите опыт достижения целей. Представится случай признаться в чувствах, и этот шаг приблизит вас к созданию гармонии в отношениях.

Рыбы – комфортно вы будете чувствовать себя дома, а потому имеет смысл по возможности перейти на удалённую работу, заняться развитием своего дела и хобби. Благополучно будут решаться вопросы, связанные с недвижимостью, как с покупкой, так и ремонтом. Поездки могут раздражать возникающими препятствиями, а встречи, как деловые, так и дружеские, способны разочаровать. Позаботьтесь о своём здоровье.

Астролог Андрей Рязанцев