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В Бишкеке задержана женщина, продавшая чужой автомобиль

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержана женщина, продавшая чужой автомобиль, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, в милицию обратился гражданин Ж.И. с просьбой принять меры в отношении гражданки Ж.Г. которая 13 декабря 2024 года, войдя в доверие, пообещала продать его автомобиль марки "Лексус-РХ-350" стоимостью 68 тыс. долларов, на вырученные средства привезти золото из Турции, продать его и вернуть деньги за автомобиль с процентами. Однако после получения автомобиля гражданка Ж.Г. продала его третьему лицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая Ж.Г., 1974 года рождения, которая была водворена в ИВС. Решением суда задержанная заключена под стражу в СИЗО-1 сроком на 1 месяц.

В настоящее время установлена ее причастность к совершению еще двух аналогичных преступлений.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий злоумышленницы, сообщить по следующим номерам телефонов: 0702 494 730, 0700 050 505 или 102. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/444446
Теги:
задержание, Ленинский район, мошенничество, Бишкек, автомобили
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