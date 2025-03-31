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Садыр Жапаров провел переговоры с Эмомали Рахмоном

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 31 марта, в рамках рабочего визита в город Худжанд провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в формате тет-а-тет. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны выразили уверенность, что достигнутые договорённости знаменуют новый этап в кыргызско-таджикских отношениях, создавая прочный фундамент для устойчивого мира, экономического развития и укрепления добрососедства между двумя народами.


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URL: https://www.vb.kg/444447
Теги:
визит, Таджикистан, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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