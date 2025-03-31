Лидеры Кыргызстана и Таджикистана начали запуск линии "Датка-Сугд"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в город Худжанд сегодня, 31 марта, совместно с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном приняли участие в церемонии начала запуска линии 500 кВ "Датка–Сугд" в рамках проекта CASA-1000 в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба главы государства.

Перед началом церемонии, министры энергетики Кыргызстана и Таджикистана доложились о готовности запуска ВЛ 500 кВ "Датка-Сугд". Далее главы государств с помощью демонстрационного рычага совместно дали старт запуску ВЛ 500 кВ "Датка-Сугд".

Лидеры отметили, что этот проект имеет особое значение, так как он объединяет энергосистемы двух стран, укрепляет энергетическую безопасность и вносит весомый вклад в устойчивое развитие Центральной Азии.

В 2025 году завершились строительные работы в рамках Проекта CASA-1000 в Кыргызстане и Таджикистане. Зелёная электроэнергия будет экспортироваться в летнее время Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

Так, в рамках реализации Проекта CASA-1000 были построены новые энергетические объекты: завершено строительство ЛЭП 500 кВ от Подстанции Датка в Кыргызстане до Подстанции Сугд 500 кВ в Таджикистане, протяженностью около 480 км.

В рамках данного проекта по Кыргызстану установлено 1 тысяча 243 опоры, построена линия электропередачи протяженностью 456 км, а также дополнительная ячейка 500 кВ на подстанции Датка. От данной подстанции линия проходит через Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном.

Проект CASA-1000 открывает новую страницу в истории сотрудничества стран Центральной и Южной Азии, способствуя укреплению добрососедских отношений, улучшению благосостояния населения и обеспечению устойчивого экономического роста в регионе.