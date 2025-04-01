Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ

Армения отказалась подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ, сообщили в пресс-службе МИД страны.

"Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации", - ответило ведомство на письменный запрос агентства Sputnik Армения.

В министерстве подчеркнули, что информация о годовом бюджете ОДКБ не подлежит публичному распространению в соответствии с внутренними процедурами организации.

Как заявил РИА Новости в начале марта замглавы МИД России Александр Панкин, если Армения до конца года не оплатит взнос в бюджет ОДКБ, то страны - участницы организации могут рассмотреть разные сценарии, но "выгонять, наверное, никого не будут". Он отметил, что уже бывали случаи, когда у других государств возникала задолженность по техническим, финансовым и другим причинам.

Армения и ОДКБ

В феврале прошлого года премьер Никол Пашинян сообщил, что страна заморозила свое участие в ОДКБ. Также он утверждал, что возвращение Армении в организацию становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. В мае Ереван отказался финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году.

В конце того же месяца Пашинян заявил, что "как минимум две страны ОДКБ" помогли Азербайджану подготовиться к войне с Арменией в Нагорном Карабахе. Он не назвал эти государства, но заявил, что военные действия в 2020-м были направлены на ликвидацию независимости Еревана и такие попытки продолжались и после этого. Политик добавил, что эти две страны якобы создали имитацию помощи Армении.

Источник: РИА новости