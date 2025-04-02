Зампред Совбеза РФ заявил об угрозе возникновения мигрантских анклавов

Зампред Совбеза РФ Александр Гребенкин сообщил об угрозе возникновения мигрантских анклавов в российских регионах. Эксперты из СПЧ и Госдумы Кирилл Кабанов и Михаил Матвеев рассказали, какие меры необходимо предпринять для борьбы с ними, а также какую роль в этом могут сыграть госорганы власти.

Угроза возникновения мигрантских анклавов

В некоторых российских регионах могут возникнуть устойчивые замкнутые мигрантские анклавы. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Александр Гребенкин.

По его словам, в них "пропагандируются антиобщественные установки и радикальные религиозные течения".

"К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах", - пояснил Гребенкин.

Он добавил, что особую опасность представляют мигранты, которые незаконно пребывают на территории РФ, превысили сроки легального пребывания, не выехали самостоятельно после принятия решений об их депортации.

"Несбалансированная концентрация приезжих в отдельных городах приводит в ряде случаев к возникновению критической нагрузки на социальную инфраструктуру и других проблем в обществе, в частности, в сфере школьного образования", - отметил зампред СБ РФ.

О том, как бороться с возникновением мигрантских анклавов, а также какие ведомства должны нести ответственность за их образование, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.

Нелегальная миграция и проникновение экстремизма взимосвязаны

Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов уверен, что нелегальная миграция и проникновение в Россию экстремистских учений - вещи взаимосвязанные:

Сегодня в Россию путем бесконтрольной миграции проникают радикальные религиозные течения. Анклавы, поскольку они закрытые, не признают наши законы и живут по своим. А это, как показывает международная практика, угроза национальной безопасности. И на сегодняшний день они формируются там, где есть возможность заработать.

Признание проблемы - большая победа

По его словам, в России ряд регионов особенно подвержены образования мигрантских анклавов.

"Это Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская область, ХМАО, Самарская и Тюменская области и еще несколько регионов, где особенно активно развиваются анклавы. Они сформировались в диаспоры, которые вступили в отношения с чиновниками, и активно увеличивают свою численность. У нас уже сформировались анклавы в Люберцах, Котельниках и другие, которые сформировались вокруг таких бизнесов как крупные рынки, строительная сфера, сервисы, построенные специально для мигрантов, работающих нелегально и не платящих налоги. И то, что сегодня на таком уровне эта тема озвучена, - это большая победа, поскольку ранее ее предпочитали замалчивать", - добавил член СПЧ.

Работа по противодействию анклавам уже начата в рамках межведомственной группы Совбеза, сообщил Кабанов. Он выразил уверенность, что в дальнейшем будет начата работа по противодействию возникновения анклавов на правовом уровне.

Праздники плова проходят, а экстремизм растет

Член СПЧ считает, что Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в рамках своих полномочий не в состоянии решить данную проблему.

"Праздники плова проходят постоянно, а радикальный экстремизм растет. Они приезжают сюда, как правильно сказал Андрей Клишас, жить не с нами, а вместо нас. Они не принимают нашу культуру, они хотят, чтобы мы жили по их правилам", - заключил Кабанов.

Бороться с анклавами невозможно без радикальных изменений

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев считает, что для борьбы с анклавами необходимы соответствующие изменения в законодательстве.

"С точки зрения законодательства бороться с ними невозможно без радикальных изменений в законах, а возможно и в Конституции, это сделать нельзя без введения неравенства в правах между гражданами РФ и иностранцами в вопросах приобретения собственности, свободы перемещения и трудоустройства. Что такое анклав? Живут представители определенной национальности, как правило, выходцы из ближнего зарубежья, на определенной территории. Приезжают новые мигранты, которые, разумеется, хотят поселиться рядом со своими родственниками или земляками, поэтому они начинают приобретать квартиры или снимать их в тех же домах, в тех же микрорайонах, где живут их земляки. И через какое-то время их процент на конкретной территории резко увеличивается. Так образуется анклав", - пояснил Матвеев.

Дети мигрантов в школах уже составляют большинство

В настоящее время, как заметил депутат, запрета на продажи квартиры или сдачи ее в аренду нет.

"Кроме того, российские суды последовательно выносят решения, связанные с запретом дискриминации по этническому признаку в объявлениях по сдаче жилья. Совсем недавно было решение подмосковного суда, который запретил давать объявления о сдаче квартиры только славянам. Поэтому другого правового механизма, кроме как запрета на приобретение квартир и сдачу их в аренду представителям иностранных государства, нет. Например, в Промышленном районе Самары есть школы, в которых уже есть классы, где дети мигрантов составляют большинство. И препятствовать этому сегодня очень сложно", - отметил парламентарий.

По словам Матвеева, решение проблемы образования анклавов затрудняется также тем, что за последние годы немалое число мигрантов получили российские паспорта. В текущих же условиях, по словам депутата, ни у ФАДН, ни у местных властей нет возможности каким -либо образом повлиять на ситуацию.

"С учетом того, что анклав включает в себя не только иностранцев, но и лиц этой национальности, которые уже получили гражданство РФ, курирование этой темы еще более сложное. У нас за последние 20 лет около миллиона этнических таджиков, 800 тыс. этнических узбеков и 500 тыс. этнических киргизов стали гражданами России", - заключил депутат.

Источник: vfokuse.mail.ru