Кыргызстанец найден в списках погибших в концлагере Шталаг F12

Ко дню Победы планируется установить мемориальную доску на кладбище военнопленных "Бан-Сан-Жан" на востоке Франции, который расположен на месте одноименного концлагеря (по-немецки - Шталаг F12). В числе военнопленных значится и уроженец села Григорьевки или Ананьево Иссык-Кульской области Николай Слюнько. Такое сообщение получило поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" от историка-исследователя и руководителя проекта "Русские мемориалы во Франции" Сергея Дыбова, который просит найти его родных.

Отметим, по разным оценкам, на территории бывшего концлагеря Шталаг F12, в котором размещали советских военнопленных во время Второй мировой войны, захоронено около 20 тысяч тел.

"Наши поисковики после изучения документов пока озвучивают версию, что боец Николай Иванович Слинько (Слюнько) 1901(1902) года рождения родом из села Григорьевка или Ананьево. А дома его ждала жена Матрена, которая делала запросы о розыске мужа, но безрезультатно. И если ориентироваться на год рождения солдата, то наверняка у него были дети, и сейчас есть надежда, что остались правнуки, которые имеют право знать, что их прадед Николай Иванович Слюнько (Слинько) Родину не предал, а после изнурительного труда на шахтах и издевательств фашистов умер в плену", - говорят представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш".

Проживающий во Франции Сергей Дыбов долгие годы совершает настоящий гражданский подвиг. В архивах Франции он восстанавливает имена участников сопротивления, умерших в плену советских солдат. Все свое свободное время отдает архивным изысканиям и восстановлению исторической и человеческой справедливости.

"На территории французской провинции Лотарингия, захваченной Германией во время войны, в лагере для военнопленных Шталаг 12F погибло более 20 тысяч советских военнопленных. Пофамильно удалось установить только 2660. Шестеро бойцов, включая Николая Слюнько (Слинько), из Киргизской ССР. Мы хотели бы сделать 10 плит с именами наших погибших военнопленных, но до этого установили плиты участникам сопротивления. Надеемся, кто-то захочет поддержать нашу инициативу. Это реальная память. Каждая фамилия - возращение имен и восстановление справедливости. И в этой истории это особенно важно", - пояснил Сергей Дыбов

Он рассказал, что во время войны город назывался по-немецки Иоганес-Банберг. После войны территорию вернули под юрисдикцию Франции, и название города сменили на Бан-Сан-Жан. После освобождения там нашли массовые захоронения советских солдат, погибших в плену. Захоронения до сих пор не упорядочены. Ближайший населенный пункт к этому месту город Буле. Там был лазарет, и умерших от непосильной работы и издевательств хоронили при нем. Замученных людей было так много, что после 1943 года их закапывали на территории самого лагеря.

Сергей провел множество часов в архивах. По его словам, выяснить имена замученных военнопленных можно было по сведениям из двух источников: ведомость в тюремном лазарете, составленной немцами и аналогичный документ советской комиссии по результатам эксгумации.

"Сложно всех проверить по карточкам военнопленных. В лагере Бан-Сан-Жан найдено более 200 захоронений и более 23 тысяч останков русский военнопленных. В 1941-1942 году в этом лагере, кстати, содержался Франсуа Миттеран, были поляки, бельгийцы, югославы и французы, но больше всех была группа советских военнопленных. Местные крестьяне после войны нашли останки, и на этом месте местная украинская диаспора установила крест. Старожилы говорят, что многих обессиленных военнопленных, привезенных в вагонах для скота, не документировали, а озвученную цифру в 23 тысячи умерших советских военнопленных вполне можно удвоить.

В конце 1945 года была произведена эксгумация на еврейском кладбище, где хоронили советских военнопленных в трех рядах траншей. Там было обнаружено 3600 останков. Установили на этом месте православный крест, потом советскую пирамиду со звездой, потом она исчезла – появился снова крест и другие пирамиды. Затем останки перезахоронили на "Советском мемориальном кладбище" в Нуайе-Сан-Мартен. А в Буле кладбище стало называться "Украинским мемориальном кладбищем"", - рассказал он.