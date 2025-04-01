Взрыв газа в мечети в Андижанской области унес жизни трех человек, еще десять человек находятся в больнице.

На месте контролирует ситуацию заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и глава МЧС РУз Ботир Кудратходжаев

Согласно информации, в результате вспышки газовоздушной смеси произошло обрушение стен и кровли санитарно-бытового помещения, при этом возгорания не наблюдалось. На место происшествия немедленно прибыли две спасательные бригады и два пожарно-спасательных расчета.

В результате взрыва погибли 3 гражданина, еще 10 человек получили ранения и были отправлены в больницу. На место происшествия прибыли хоким области, сотрудники МЧС, МВД, Минздрава, прокуратуры и службы "Худудгазтаъминот". Ведется ликвидация последствий происшествия.

На место также прибыл заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов и министр по чрезвычайным ситуациям Ботир Кудратходжаев. В настоящее время ведется предварительное расследование данного инцидента.

Отметим, инцидент произошел 31 марта в 12:19 в мечети Ахмадали Ходжи, расположенной на территории махалли "Мирзо Улугбек" Избасканского района.