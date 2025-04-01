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Взрыв газа в мечети в Андижанской области унес жизни трех человек

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- Светлана Лаптева
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Взрыв газа в мечети в Андижанской области унес жизни трех человек, еще десять человек находятся в больнице.

На месте контролирует ситуацию заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и глава МЧС РУз Ботир Кудратходжаев

Согласно информации, в результате вспышки газовоздушной смеси произошло обрушение стен и кровли санитарно-бытового помещения, при этом возгорания не наблюдалось. На место происшествия немедленно прибыли две спасательные бригады и два пожарно-спасательных расчета.

В результате взрыва погибли 3 гражданина, еще 10 человек получили ранения и были отправлены в больницу. На место происшествия прибыли хоким области, сотрудники МЧС, МВД, Минздрава, прокуратуры и службы "Худудгазтаъминот". Ведется ликвидация последствий происшествия.

На место также прибыл заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов и министр по чрезвычайным ситуациям Ботир Кудратходжаев. В настоящее время ведется предварительное расследование данного инцидента.

Отметим, инцидент произошел 31 марта в 12:19 в мечети Ахмадали Ходжи, расположенной на территории махалли "Мирзо Улугбек" Избасканского района.


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URL: https://www.vb.kg/444474
Теги:
Узбекистан
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