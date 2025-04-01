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ГКНБ вернул государству земли и предприятия в Тюпском районе

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- Бермет Таалайбекова
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ГКНБ вернул государству незаконно приватизированные промышленные объекты и земельные участки в Тюпском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках этой работы переданы на баланс:

- Тюпское деревообрабатывающее предприятие с земельным участком 3900 кв.м (Тюпскому механизированному лесному хозяйству);

- Тюпский "Райсельремкомхоз" с административно-имущественным комплексом на 2,63 га (Тюпскому айыл окмоту);

- Земельный участок в селе Кичи-Орукту площадью 942 кв.м (Балбайскому айыл окмоту);

- Зерносклад в селе Мин-Булак площадью 486,15 кв.м (Карасаевскому айыл окмоту).

ГКНБ продолжает работу по выявлению и возврату на баланс государства незаконно приватизированных предприятий, зданий и земельных участков.


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URL: https://www.vb.kg/444476
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Иссык-Кульская область, Тюпский район
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