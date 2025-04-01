Минсельхоз: Бакыт Торобаев стал свидетелем процесса вычесывания пуха у коз

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с деятельностью государственного племенного завода "Тегирмен-Башы" Баткенского района.

В настоящее время в хозяйстве содержится около 2000 коз кыргызской пуховой породы. В прошлом, 2024 году, после понесённых затрат было получено около 300 голов молодняка. Кроме того, для заготовки кормов обрабатывается 37 гектаров орошаемых земель, предпринимаются меры по развитию хозяйства.

Разведение коз считается прибыльным занятием. Помимо молодняка, 1 кг пуха стоит более 3000 сомов. С одной козы можно получить от 300 до 400 граммов пуха.

Во время выездного совещания министр Бакыт Торобаев стал свидетелем процесса вычёсывания пуха и отметил, что государство окажет возможную поддержку и помощь для дальнейшего развития данного хозяйства.

В частности, для вывода хозяйства на новый уровень были приняты решения и даны соответствующие поручения руководителям по закупке сельскохозяйственной техники и племенных козлов на сумму 10 миллионов сомов в рамках финансируемого Всемирным банком проекта регионального экономического развития.