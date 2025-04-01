Погода
$ 86.58 - 87.00
€ 93.02 - 94.02

Минсельхоз: Бакыт Торобаев стал свидетелем процесса вычесывания пуха у коз

287  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с деятельностью государственного племенного завода "Тегирмен-Башы" Баткенского района.

В настоящее время в хозяйстве содержится около 2000 коз кыргызской пуховой породы. В прошлом, 2024 году, после понесённых затрат было получено около 300 голов молодняка. Кроме того, для заготовки кормов обрабатывается 37 гектаров орошаемых земель, предпринимаются меры по развитию хозяйства.

Разведение коз считается прибыльным занятием. Помимо молодняка, 1 кг пуха стоит более 3000 сомов. С одной козы можно получить от 300 до 400 граммов пуха.

Во время выездного совещания министр Бакыт Торобаев стал свидетелем процесса вычёсывания пуха и отметил, что государство окажет возможную поддержку и помощь для дальнейшего развития данного хозяйства.

В частности, для вывода хозяйства на новый уровень были приняты решения и даны соответствующие поручения руководителям по закупке сельскохозяйственной техники и племенных козлов на сумму 10 миллионов сомов в рамках финансируемого Всемирным банком проекта регионального экономического развития.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444486
Теги:
Бакыт Торобаев, Баткенская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  