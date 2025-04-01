В Бишкеке милиция расследует падение девушки с аттракциона (видео)

В Бишкеке в парке имени Панфилова 31 марта с аттракциона упала девушка. Видео инцидента выложили очевидцы.

По данным СМИ, у девушки перелом черепа и сотрясение. В настоящий момент она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщили в УВД Первомайского района, данный факт зарегистрирован в ЖУИ. Начата доследственная проверка.

В настоящее время сотрудники милиции проводят все необходимые мероприятия.

По результатам доследственной проверки будет дана юридическая оценка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.