Команде "Манчестер Сити" без Холанда будет сложно

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил травму голеностопа и поэтому пропустит значительную часть оставшихся матчей сезона. Он был заменён на 61-й минуте в игре против "Борнмута" в четвертьфинале Кубка Англии. Позже стало известно, что он выбыл как минимум на месяц, а его возвращение ожидается лишь к последним играм сезона и, возможно, к клубному чемпионату мира.

В этом сезоне Холанд уже пропускал несколько ключевых матчей из-за повреждения колена, а теперь вынужден вновь приостановить выступления. Это создаёт серьёзную проблему для команды, так как норвежец забил 38% всех голов команды в АПЛ.

Как будет играть "Сити" без Холанда?

Потеря главного бомбардира может вынудить Пепа Гвардиолу изменить тактическую схему. Одним из кандидатов на замену является египетский форвард Омар Мармуш, который уже выходил на поле в матчах кубковых турниров. Его главное преимущество – высокая активность в прессинге, однако заменить Холанда в завершении атак ему будет сложно.

Травма Холанда может оказать влияние на турнирное положение "Сити" в Премьер-лиге. Команда Гвардиолы идёт на пятом месте, но конкуренция в таблице очень плотная – отрыв от десятого места составляет всего четыре очка. В ближайших матчах "Сити" предстоит сыграть против "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллы" и "Ноттингем Форест", что станет серьёзным испытанием без ключевого нападающего.

Ожидается, что Холанд сможет вернуться на поле в последних турах чемпионата, однако многое будет зависеть от хода его восстановления.