Милиция задержала женщину за ложное сообщение о бомбе в аэропорту "Манас", сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По информации от оператора справочной службы, неизвестное лицо сообщило, что в аэропорту заложено взрывное устройство, которое может взорваться в любое время.

Сразу после получения сообщения, ОВД Сокулукского района зарегистрировало факт и возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 259 УК Кыргызской Республики ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемой - ею оказалась гражданка М.А. 1975 года рождения. Она была задержана и доставлена в Следственную службу ОВД Сокулукского района для дальнейших следственных действий.

После расследования уголовное дело было завершено, доказательства собраны и направлены в прокуратуру Сокулукского района для утверждения обвинительного акта и передачи в суд для рассмотрения по существу.

ГУВД Чуйской области напоминает, что ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных опасных действиях карается лишением свободы на срок до пяти лет. В связи с этим, милиция призывает граждан быть бдительными и воздерживаться от распространения ложной информации.