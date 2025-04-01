Погода
$ 86.58 - 87.00
€ 93.02 - 94.02

В Баткенской области откроется центр для переработки сельхозпродукции

283  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев посетил торгово-логистический центр по хранению фруктов и овощей в Баткенской области, в Торт-Кульском айылном аймаке, селе Жаня-Жер, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект центра реализуется с применением комбинированного метода финансирования: 3 млн сомов - средства местного айыл окмоту, 7 млн сомов - из Фонда развития Баткенского района, и 17,1 млн сомов - грантовые средства в рамках проекта Министерства "Комплексное развитие сёл", поддержанного корейской организацией Good Neighbours.

Цель проекта - создание условий для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, что поможет фермерам сократить потери урожая, стабилизировать цены и увеличить доходы. Мощность центра составит 500 тонн, что обеспечит оптимальные условия для хранения и повысит конкурентоспособность местных производителей.

Ожидается, что центр откроется в конце апреля - начале мая 2025 года и создаст 10 рабочих мест, способствуя развитию местного сообщества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444502
Теги:
Баткенская область, Минсельхоз, Открытие, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  