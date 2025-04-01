В Баткенской области откроется центр для переработки сельхозпродукции

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев посетил торгово-логистический центр по хранению фруктов и овощей в Баткенской области, в Торт-Кульском айылном аймаке, селе Жаня-Жер, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект центра реализуется с применением комбинированного метода финансирования: 3 млн сомов - средства местного айыл окмоту, 7 млн сомов - из Фонда развития Баткенского района, и 17,1 млн сомов - грантовые средства в рамках проекта Министерства "Комплексное развитие сёл", поддержанного корейской организацией Good Neighbours.

Цель проекта - создание условий для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, что поможет фермерам сократить потери урожая, стабилизировать цены и увеличить доходы. Мощность центра составит 500 тонн, что обеспечит оптимальные условия для хранения и повысит конкурентоспособность местных производителей.

Ожидается, что центр откроется в конце апреля - начале мая 2025 года и создаст 10 рабочих мест, способствуя развитию местного сообщества.