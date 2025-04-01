Спасатели предотвратили самоубийство в Бишкеке

31 марта в службу "102" поступило сообщение о том, что 23-летний мужчина пытался покончить с собой, выпрыгнув с 7-го этажа жилого дома в Октябрьском районе Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На место происшествия выехали пять спасателей Бишкекской городской службы спасения. В результате переговоров мужчина был благополучно спущен на землю и передан экстренным службам.

Для того чтобы спасти жизнь гражданина, спасатели переоделись в обычную одежду, чтобы установить доверительный контакт с ним. Они начали разговор, и это позволило избежать трагедии.