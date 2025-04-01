Погода
$ 86.58 - 87.00
€ 93.02 - 94.02

Жительница Аламединского района стала жертвой мошенничества на 2 млн сомов

305  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жительница Аламединского района стала жертвой мошенничества на 2 млн сомов, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 7 февраля в милицию обратилась гражданка Ч.Н. Она сообщила, что неизвестные лица, позвонив ей на сотовый телефон через мессенджер WhatsApp, под предлогом участия в международных торгах сырья завладели её денежными средствами на сумму 1 984 879 сомов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции были установлены личности и местонахождение подозреваемых - граждан А.Т. 1998 года рождения, Ж.А. 2002 года рождения и Ж.К. 1997 года рождения. Все трое были доставлены в Следственную службу ОВД Аламудунского района для дальнейших следственных действий.

На основании собранных доказательств расследование было завершено, и уголовное дело направлено в прокуратуру Аламудунского района для утверждения обвинительного акта и передачи в суд для рассмотрения по существу.

ГУВД Чуйской области предупреждает граждан об участившихся случаях телефонных и интернет-мошенничеств и настоятельно рекомендует быть внимательными и осторожными. В случае подозрительных действий следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444508
Теги:
Аламудунский район, Интернет, мошенничество, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  