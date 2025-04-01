Жительница Аламединского района стала жертвой мошенничества на 2 млн сомов, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 7 февраля в милицию обратилась гражданка Ч.Н. Она сообщила, что неизвестные лица, позвонив ей на сотовый телефон через мессенджер WhatsApp, под предлогом участия в международных торгах сырья завладели её денежными средствами на сумму 1 984 879 сомов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции были установлены личности и местонахождение подозреваемых - граждан А.Т. 1998 года рождения, Ж.А. 2002 года рождения и Ж.К. 1997 года рождения. Все трое были доставлены в Следственную службу ОВД Аламудунского района для дальнейших следственных действий.

На основании собранных доказательств расследование было завершено, и уголовное дело направлено в прокуратуру Аламудунского района для утверждения обвинительного акта и передачи в суд для рассмотрения по существу.

ГУВД Чуйской области предупреждает граждан об участившихся случаях телефонных и интернет-мошенничеств и настоятельно рекомендует быть внимательными и осторожными. В случае подозрительных действий следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.