Турция и "Тюркский мир – 2040": что это даст Кыргызстану?

На фоне обострения борьбы за влияние в Центральной Азии, Турция активизировала "мягкую силу" через гуманитарные проекты, образование, культуру и армию. Кыргызстан, приняв эстафету председательства в Организации тюркских государств, оказался в центре внимания.

Что сулит нам программа "Видение тюркского мира – 2040"? Насколько равноправна роль Кыргызстана в тюркском альянсе, и не превратимся ли мы в инструмент геополитических игр Анкары?

Что такое "Видение 2040"?

Документ, подписанный в 2021 году на саммите ОТГ (Организации Тюркских Государств) в Стамбуле, определяет восемь приоритетов развития тюркского сотрудничества: традиции, унификация, реформы, знания, доверие, инвестиции, медиация и энергия.

Казахстан председательствовал в ОТГ в 2024 году и сделал акцент на культурно-гуманитарной составляющей. Но с 2025 года рулить будет уже Кыргызстан. Подробнее о плане реализации здесь.

Бишкек в центре проекта

В ноябре 2024 года в Кыргызстане прошел XI саммит ОТГ. Президент Садыр Жапаров отметил важность укрепления тюркского единства. Какие задачи ставит перед собой это сотрудничество?

По мнению казахстанского политолога Рустема Курмангужина, Турция вовсе не всегда воспринимает страны Центральной Азии как равных. Она продвигает собственную культурную модель и стандарты НАТО, в том числе в военной сфере.

"Нас делают Туркестаном. И кто? Турция, которая имеет опосредованное отношение ко всему историческому наследию региона", - отмечает Курмангужин.

Зачем Кыргызстану эта интеграция?

На первый взгляд, участие в ОТГ сулит нам инвестиции, культурные обмены, развитие бизнеса и туризма. Но есть и вторая сторона медали:

Кыргызстан может оказаться под влиянием чужой повестки; Образовательные и медийные проекты в духе "турецкой модели" вытесняют собственную идентичность; Экономическое неравенство делает Бишкек младшим партнером, а не равным участником.

Тем не менее, сам проект тюркской интеграции - не зло. Все зависит от того, как именно Кыргызстан выстроит свою линию. Сможем ли мы настоять на взаимном уважении, или вновь "пойдем в союз", не подумав?

А что думает Анкара?

В Турции ОТГ подается как путь к "новому великому Тюркскому союзу". Местные аналитики и СМИ активно продвигают тезисы о "Туркестане" как общем историческом доме тюрок. Читать материал Anadolu Agency.

Что дальше?

Как отмечает Курмангужин, многое зависит от нас самих. Кыргызстан должен использовать свое председательство в ОТГ для защиты национальных интересов и укрепления собственной идентичности.

Тюркская интеграция возможна. Но только в формате союза равных, а не по сценарию "старшего брата".