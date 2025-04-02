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Минсельхоз КР и Иркутский аграрный университет подписали меморандум

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- Светлана Лаптева
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Состоялась встреча первого заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбека Керималиева с проректором по международным связям Иркутского государственного аграрного университета Олегом Репецким.

На встрече был подписан меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства между министерством и Иркутским государственным аграрным университетом им. А.А. Ежевского (Российская Федерация).

Меморандум направлен на развитие партнерских отношений между двумя сторонами в области агрономии, сельскохозяйственного производства, агротехнологий, аквакультуры, ветеринарии и научных исследований. Он предусматривает обмен опытом, совместные научные и образовательные проекты, а также развитие профессиональных и академических связей.

Ожидается, что меморандум будет способствовать укреплению экономических связей между двумя странами и расширению возможностей для студентов, специалистов и ученых в области аграрных наук.

Подписание данного Меморандума является значимым шагом на пути к развитию сельского хозяйства Кыргызской Республики и открывает новые горизонты для научного и образовательного обмена.


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URL: https://www.vb.kg/444511
Теги:
вуз, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, Минсельхоз
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