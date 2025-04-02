В Ноокатском районе строится завод по производству минеральных удобрений

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился со строительством завода по производству удобрений на 500 тысяч тонн в Ноокатском районе.

Строительство завода проходит в два этапа. На первом этапе будет осуществлено строительство завода по производству гуминовых органоминеральных удобрений мощностью 200 тыс. тонн в год и гуминовой мочевины мощностью 300 тыс. тонн на втором этапе.

В случае запуска завода сельхозпроизводители Кыргызстана будут своевременно обеспечены доступными и достаточными объемами минеральных удобрений.

В соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным в между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Хэбэйской компанией "Бай ДОУ Цзя", в Ноокатском районе запланировано строительство кыргызско-китайского демонстрационного агропарка площадью 100 гектаров. В состав парка входят завод минеральных удобрений, Племзавод, предприятие по производству сельскохозяйственной техники, финансовый центр поддержки сельского хозяйства, пункт сбора оборудования и техники.

Завершение строительства парка обеспечит занятость более 2000 местных жителей, что приведет к увеличению валового внутреннего продукта, сельскохозяйственного экспорта и налоговых поступлений. Проект полностью финансируется китайской Хэбэйской компанией "Бай Доу Цзя".

Инвестиционное финансирование составляет 260 миллионов долларов США. Однако по итогам прямых переговоров заместителя Председателя Кабинета министров – министра Бакыта Торобаева была достигнута договоренность об увеличении объема инвестиций с 260 до 410 миллионов долларов.