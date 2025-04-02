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"Реал Мадрид" вышел в финал Кубка Короля

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- Самуэль Деди Ирие
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"Реал Мадрид" одержал победу над "Реал Сосьедад" в полуфинале Кубка Короля, оформив выход в финал благодаря голу Антонио Рюдигера в дополнительное время.

Ответный матч на "Сантьяго Бернабеу" получился невероятно зрелищным. Уже на 16-й минуте гости сравняли счет по сумме двух встреч после гола Андера Барренечеа. Однако "Реал" быстро ответил - юный бразильский нападающий Эндрик изящным ударом переиграл вратаря и восстановил преимущество мадридцев.

Второй тайм превратился в настоящий триллер: на 72-й минуте Давид Алаба срезал мяч в собственные ворота, снова вернув "Сосьедад" в игру. Вскоре Микель Оярсабаль увеличил преимущество гостей, но Джуд Беллингем молниеносно восстановил равновесие красивым ударом с лета. Аурельен Чуамени на 86-й минуте вывел "Реал" вперед, однако уже в компенсированное время Оярсабаль вновь спас свою команду, переведя встречу в овертайм.

Исход матча решил Антонио Рюдигер, который головой замкнул угловой Арды Гюлера на 115-й минуте. Этот мяч принес "Реалу" победу с общим счетом 5:4 и путевку в финал турнира.

Теперь мадридцы ожидают своего соперника по финалу - им станет победитель пары "Барселона" - "Атлетико", которые сыграют ответный матч в среду после ничьей 4:4 в первой встрече.

Для "Реала" остается возможным завоевание требла: команда занимает второе место в Ла Лиге, уступая "Барселоне" три очка, а также продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в четвертьфинале встретится с "Арсеналом".


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URL: https://www.vb.kg/444514
Теги:
футбол, Испания
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