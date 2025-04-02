В Бишкеке ввели в эксплуатацию первую роторную парковку

В городе Бишкек на территории рынка "Орто-Сай" по улице Безымянная введена в эксплуатацию первая роторная парковка. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Это инновационное решение позволяет эффективно использовать городское пространство и увеличить количество парковочных мест в условиях плотной застройки.

Отметим, что новая роторная парковка рассчитана на 10 машино-мест. Стоимость парковки составляет 25 сомов за первый час, и 25 сомов за каждый последующий час. Оплата осуществляется через QR-код, после чего водитель предъявляет оператору чек, и его автомобиль возвращается для завершения парковки.

"Установка роторной парковки – это шаг к модернизации инфраструктуры города и решению проблемы нехватки парковочных мест в центральных районах Бишкека. Если проект окажется успешным, возможна установка подобных парковок и в других частях столицы", - говорится в сообщении бишкекской мэрии.