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В Бишкеке ввели в эксплуатацию первую роторную парковку

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Бишкек на территории рынка "Орто-Сай" по улице Безымянная введена в эксплуатацию первая роторная парковка. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Это инновационное решение позволяет эффективно использовать городское пространство и увеличить количество парковочных мест в условиях плотной застройки.

Отметим, что новая роторная парковка рассчитана на 10 машино-мест. Стоимость парковки составляет 25 сомов за первый час, и 25 сомов за каждый последующий час. Оплата осуществляется через QR-код, после чего водитель предъявляет оператору чек, и его автомобиль возвращается для завершения парковки.

"Установка роторной парковки – это шаг к модернизации инфраструктуры города и решению проблемы нехватки парковочных мест в центральных районах Бишкека. Если проект окажется успешным, возможна установка подобных парковок и в других частях столицы", - говорится в сообщении бишкекской мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/444525
Теги:
мэрия, парковка, Бишкек
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