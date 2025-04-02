Карим Ханджеза: Мы не сможем решить проблему отстрелом собак и кошек

На одной из сессий Жогорку Кенеша депутат группы "Мекенчил" Карим Ханджеза выступил с инициативой пересмотреть существующие законы, регулирующие обращение с животными. Парламентарий выразил обеспокоенность жестоким обращением с бездомными животными и подчеркнул, что методы их отстрела, применяемые муниципальными службами, не только негуманны, но и негативно отражаются на имидже страны.
Создание коалиции в защиту животных
В беседе с корреспондентом VB.KG Ханджеза отметил, что давно планировал поднять этот вопрос. По его словам, проблема жестокого обращения с животными остается нерешенной, и традиционные методы ликвидации бездомных собак и кошек не дают долговременного эффекта. Основной целью парламентария является формирование концепции гуманного отношения ко всему живому.
"Мы не можем решить проблему жестоким обращением. Это порочный круг, и пока мы не изменим подход, ситуация не улучшится", - подчеркнул депутат.
Для более эффективного решения вопроса Ханджеза намерен создать коалицию, в которую войдут зоозащитники, волонтеры и представители приютов. После его выступления ему поступило множество звонков как из Кыргызстана, так и из России. Депутат уже провел ряд встреч с владельцами приютов и активистами, чтобы собрать данные о количестве подобных организаций, их деятельности и проблемах, с которыми они сталкиваются. В дальнейшем эти сведения планируется обсудить на парламентском круглом столе.
Проблема бесконтрольного размножения бездомных животных
Карим Ханджеза привел тревожную статистику: от одной пары разнополых животных, выброшенных на улицу, за 5-6 лет может появиться более 300 000 потомков.
"Когда мне предоставили эти цифры, я был поражен", - признался депутат.
Он считает, что единственный эффективный способ решения проблемы бездомных животных - это стерилизация.
"Во всех развитых странах применяется именно этот метод. Но возникает вопрос: кто будет финансировать программу стерилизации?" - отметил парламентарий.
По его словам, необходимо провести анализ затрат государства на ежегодный отстрел бездомных животных и сравнить их с возможными расходами на программу стерилизации. Однако депутат подчеркнул, что при реализации подобных инициатив важно учитывать баланс: массовая стерилизация может привести к полному исчезновению определенных видов, поэтому необходимо разработать четкие нормы регулирования.
Необходимость законодательных изменений
Ханджеза обратил внимание на то, что проблема бездомных животных обсуждается в основном в центральных районах страны - Бишкеке, Канте и Токмоке. Однако в отдаленных регионах ситуация еще сложнее, и пока нет четкого плана, как проводить там стерилизацию и контроль популяции животных.
В связи с этим депутат намерен внести изменения в Административный и Уголовный кодексы Кыргызстана, ужесточив ответственность за жестокое обращение с животными. В частности, он указал на статью 163, в которой прописаны меры наказания за подобные правонарушения. Однако, как отметил парламентарий, на практике закон практически не работает, поскольку граждане редко подают жалобы.
"На самом деле у нас происходят страшные вещи: дети отрубают лапы или хвосты животным, поджигают их и выкладывают это в соцсети. Это говорит о серьезных психических проблемах у ребенка, и ему необходима помощь специалистов", - заявил Ханджеза.
Мировой опыт и пути решения
Парламентарий считает, что Кыргызстану стоит брать пример с других стран, где вопросы защиты животных успешно решены. В частности, он привел в пример Турцию:
"В Босфоре по улицам гуляют ухоженные, сытые собаки, а коты - это вообще отдельная тема. У турков особая любовь к кошкам, поэтому они там везде", - отметил депутат.
Ханджеза подчеркнул, что ключевую роль в этом вопросе должна играть ветеринарная служба, однако на сегодняшний день в Кыргызстане наблюдается острая нехватка кадров в этой сфере. По его мнению, государство должно предусмотреть обучение специалистов и разработать программы подготовки ветеринаров.
Если начать заниматься этим вопросом уже сейчас, то через 10 лет можно будет добиться значительных успехов.
Пропаганда гуманного отношения к животным
Во время встреч с волонтерами и представителями приютов депутат предложил создать видеоролики, популяризирующие гуманное отношение к животным.
"Мы хайпуем на вкусной еде и скандалах, а о любви к животным никто не говорит", - посетовал Ханджеза.
Он также заявил, что готов выделить собственные средства на таргетированную рекламу этих видеороликов в соцсетях.
По словам парламентария, его инициативу о внесении изменений в некоторые занимательные акты поддерживают многие коллеги, в частности, депутаты Эльвира Сурабалдиева и Дастан Бекешев.
Карим Ханджеза выразил надежду, что совместными усилиями удастся изменить законодательство и повысить уровень ответственности граждан за отношение к животным.
Автор: София Березовская