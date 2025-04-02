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Карим Ханджеза: Мы не сможем решить проблему отстрелом собак и кошек

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На одной из сессий Жогорку Кенеша депутат группы "Мекенчил" Карим Ханджеза выступил с инициативой пересмотреть существующие законы, регулирующие обращение с животными. Парламентарий выразил обеспокоенность жестоким обращением с бездомными животными и подчеркнул, что методы их отстрела, применяемые муниципальными службами, не только негуманны, но и негативно отражаются на имидже страны.

Создание коалиции в защиту животных

В беседе с корреспондентом VB.KG Ханджеза отметил, что давно планировал поднять этот вопрос. По его словам, проблема жестокого обращения с животными остается нерешенной, и традиционные методы ликвидации бездомных собак и кошек не дают долговременного эффекта. Основной целью парламентария является формирование концепции гуманного отношения ко всему живому.

"Мы не можем решить проблему жестоким обращением. Это порочный круг, и пока мы не изменим подход, ситуация не улучшится", - подчеркнул депутат.

Для более эффективного решения вопроса Ханджеза намерен создать коалицию, в которую войдут зоозащитники, волонтеры и представители приютов. После его выступления ему поступило множество звонков как из Кыргызстана, так и из России. Депутат уже провел ряд встреч с владельцами приютов и активистами, чтобы собрать данные о количестве подобных организаций, их деятельности и проблемах, с которыми они сталкиваются. В дальнейшем эти сведения планируется обсудить на парламентском круглом столе.

Проблема бесконтрольного размножения бездомных животных

Карим Ханджеза привел тревожную статистику: от одной пары разнополых животных, выброшенных на улицу, за 5-6 лет может появиться более 300 000 потомков.

"Когда мне предоставили эти цифры, я был поражен", - признался депутат.

Он считает, что единственный эффективный способ решения проблемы бездомных животных - это стерилизация.

"Во всех развитых странах применяется именно этот метод. Но возникает вопрос: кто будет финансировать программу стерилизации?" - отметил парламентарий.

По его словам, необходимо провести анализ затрат государства на ежегодный отстрел бездомных животных и сравнить их с возможными расходами на программу стерилизации. Однако депутат подчеркнул, что при реализации подобных инициатив важно учитывать баланс: массовая стерилизация может привести к полному исчезновению определенных видов, поэтому необходимо разработать четкие нормы регулирования.

Необходимость законодательных изменений

Ханджеза обратил внимание на то, что проблема бездомных животных обсуждается в основном в центральных районах страны - Бишкеке, Канте и Токмоке. Однако в отдаленных регионах ситуация еще сложнее, и пока нет четкого плана, как проводить там стерилизацию и контроль популяции животных.

В связи с этим депутат намерен внести изменения в Административный и Уголовный кодексы Кыргызстана, ужесточив ответственность за жестокое обращение с животными. В частности, он указал на статью 163, в которой прописаны меры наказания за подобные правонарушения. Однако, как отметил парламентарий, на практике закон практически не работает, поскольку граждане редко подают жалобы.

"На самом деле у нас происходят страшные вещи: дети отрубают лапы или хвосты животным, поджигают их и выкладывают это в соцсети. Это говорит о серьезных психических проблемах у ребенка, и ему необходима помощь специалистов", - заявил Ханджеза.

Мировой опыт и пути решения

Парламентарий считает, что Кыргызстану стоит брать пример с других стран, где вопросы защиты животных успешно решены. В частности, он привел в пример Турцию:

"В Босфоре по улицам гуляют ухоженные, сытые собаки, а коты - это вообще отдельная тема. У турков особая любовь к кошкам, поэтому они там везде", - отметил депутат.

Ханджеза подчеркнул, что ключевую роль в этом вопросе должна играть ветеринарная служба, однако на сегодняшний день в Кыргызстане наблюдается острая нехватка кадров в этой сфере. По его мнению, государство должно предусмотреть обучение специалистов и разработать программы подготовки ветеринаров.

Если начать заниматься этим вопросом уже сейчас, то через 10 лет можно будет добиться значительных успехов.

Пропаганда гуманного отношения к животным

Во время встреч с волонтерами и представителями приютов депутат предложил создать видеоролики, популяризирующие гуманное отношение к животным.

"Мы хайпуем на вкусной еде и скандалах, а о любви к животным никто не говорит", - посетовал Ханджеза.

Он также заявил, что готов выделить собственные средства на таргетированную рекламу этих видеороликов в соцсетях.

По словам парламентария, его инициативу о внесении изменений в некоторые занимательные акты поддерживают многие коллеги, в частности, депутаты Эльвира Сурабалдиева и Дастан Бекешев.

Карим Ханджеза выразил надежду, что совместными усилиями удастся изменить законодательство и повысить уровень ответственности граждан за отношение к животным.

Автор: София Березовская


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URL: https://www.vb.kg/444526
Теги:
Кыргызстан, животные, Жогорку Кенеш
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