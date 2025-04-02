В Кыргызстане налогоплательщиков освободили от нулевых отчётов

Государственная налоговая служба напоминает, что согласно Закону Кыргызской Республики от 12 февраля 2025 года №37, внесены изменения в Налоговый кодекс, освобождающие налогоплательщиков от предоставления отчетов с "нулевыми" показателями. По данным ведомства, исключение составляет единая налоговая декларация, которую необходимо подавать в установленном порядке.

Данное изменение распространяется на предыдущие отчетные периоды, включая периоды до 1 января 2025 года, так как оно направлено на улучшение положения налогоплательщиков и отмену ответственности за ранее допущенные нарушения.