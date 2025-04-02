Погода
$ 86.55 - 87.00
€ 93.02 - 94.02

В Кыргызстане налогоплательщиков освободили от нулевых отчётов

121  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба напоминает, что согласно Закону Кыргызской Республики от 12 февраля 2025 года №37, внесены изменения в Налоговый кодекс, освобождающие налогоплательщиков от предоставления отчетов с "нулевыми" показателями. По данным ведомства, исключение составляет единая налоговая декларация, которую необходимо подавать в установленном порядке.

Данное изменение распространяется на предыдущие отчетные периоды, включая периоды до 1 января 2025 года, так как оно направлено на улучшение положения налогоплательщиков и отмену ответственности за ранее допущенные нарушения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444527
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  