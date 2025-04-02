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В Чуйской области ГКНБ вернул ипподром в государственную собственность

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- Назгуль Абдыразакова
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ГКНБ совместно с органами прокуратуры в результате проверочных мероприятий вернули государству ипподром с имущественным комплексом, расположенный на земельном участке площадью 27,4 га в Московском районе Чуйской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, комплекс включает две конюшни, навес для сена, контору, трибуну и два склада.

До незаконной приватизации ипподром использовался как испытательный объект для подготовки и выявления племенных лошадей, а также служил важной частью конноспортивных и культурно-общественных мероприятий. После того как ипподром был приобретен частными лицами, некоторые из них пытались раздробить участок и продать его под индивидуальное жилищное строительство.

В результате принятых мер, 28 марта 2025 года ипподром был возвращен на баланс Нарзанского а/а Московского района Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/444529
Теги:
ГКНБ, Чуйская область, ипподром
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