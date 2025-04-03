17-летний сын главы Чечни назначен куратором МВД по республике

Младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, назначен куратором регионального управления МВД России. Новостной сюжет об этом показала ГТРК "Вести Чеченской республики".

Официальной информации по этому поводу пока нет, передает RTVI. Из телесюжета следует, что о назначении Адама Кадырова объявили во время торжественного совещания МВД Чечни. Там же Кадыров-младший назначил нового руководителя оперативно-розыскной части ведомственного управления собственной безопасности, а затем вручил нескольким сотрудникам высшие награды и медали "Герой Чеченской Республики. Къонах" за мужество и героизм.

У самого Адама Кадырова более десяти наград. Среди них – медаль "Герой Чеченской Республики", ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "За заслуги перед Уммой" I степени (КЧР), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "Трудовая Доблесть России", нагрудный знак ОМОН "АХМАТ-Грозный" и другие. 27 марта 2025 года его наградили ведомственной медалью Росгвардии "За боевое отличие" по приказу главы ведомства Виктора Золотова.

Также Адам Кадыров является членом Арабского арбитражного суда и куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина (расположен в чеченском Гудермесе).

В ноябре 2023 года Адама назначили на должность начальника службы безопасности главы республики. Тогда ему было 15 лет. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов писал, что назначение Кадырова-младшего на новую должность стало "абсолютно закономерным", поскольку он "проявляет себя как достойный мужчина", а также "твердо и неукоснительно соблюдает предписания религии Ислам".

В октябре 2024 года сын Кадырова вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского субъекта.

В 15-летнем возрасте Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Кадры инцидента опубликовал глава Чечни, который неоднократно выражал гордость за этот поступок сына – "героя всех мусульман".

Источник: ASIA-Plus