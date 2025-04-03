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В Кадамжае разбили современный сад с ультраранними сортами абрикоса

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Зампредседателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки провел выездное совещание в современном саду с ультраранними сортами абрикоса в селе Кыргыз-Кыштак Кадамжайского района.

По данным ведомства, в мероприятии приняли участие руководители министерства, а также местных органов государственной власти.

В ходе совещания были обсуждены преимущества проекта и вопросы его распространения в других регионах.

Следует отметить, что посадка сада проводится в несколько этапов. В рамках проекта была пробурена скважина глубиной 160 метров, построено водохранилище, внедрена система капельного орошения, а также установлены защитные ограждения с GPS-контролем.

Здесь высажены ультраранние сорта абрикоса, а для полива используются современные материалы и технологии капельного орошения.

Кроме того, с учетом сложных климатических условий определен стабильный объем воды, построено водохранилище объемом 6500 кв. метров.

Руководителем проекта является агроном-фермер Толубай Жалилов.

К преимуществам проекта относятся использование экологически чистых ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий. Также инженерное проектирование учитывает климатические риски.

По итогам совещания были приняты решения о распространении данного проекта на другие районы области и проведении семинаров по обмену опытом.


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URL: https://www.vb.kg/444533
Теги:
Кадамджайский район, сельское хозяйство
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