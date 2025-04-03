В Казахстане численность населения превысила 20,316 миллиона человек

По данным Бюро национальной статистики, население Казахстана на 1 марта 2025 года выросло до 20 316 155 человек.

По состоянию на 1 марта 2025 года, численность городского населения составила 12 813 769 человек, сельского - 7 502 386 человек.

Самыми густонаселенными регионами остаются Алматы и Туркестанская область, где население составляет 2 300 876 и 2 154 130 человек соответственно. В столице, Астане, проживает 1 544 142 человека, а в Шымкенте, третьем по величине городе Казахстана, числится 1 261 709.

В Казахстане проживают 10 388 760 женщин и 9 927 395 мужчин.

Источник: esquire.kz