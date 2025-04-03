В РФ дети мигрантов должны дать 90% правильных ответов по русскому языку

Дети мигрантов должны дать 90% правильных ответов в тесте по русскому для зачисления в школу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"С первоначальным предложением Рособрнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30% работы, не согласились. Оно было переработано. Сегодняшнее решение предполагает, что для зачисления в школу правильных ответов должно быть 90%", - написал парламентарий.

Дети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

По словам спикера Госдумы, диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработали индивидуально для каждой ступени обучения.

"Для поступления в первый класс необходимо правильно ответить на девять из десяти заданий; во второй-пятый классы - на 18 из 20 заданий; в шестой-девятый классы - на 20 из 22 заданий; в десятый-одиннадцатый классы - на 22 из 24 заданий", - уточнил Володин.

По мнению Рособрнадзора, это позволит объективно оценить уровень владения русским языком у детей, их адаптации и социализации, возможность успешно освоить школьную программу, отметил парламентарий.

"Не снимаем вопрос с контроля! Нам необходимо будет проанализировать правоприменение этих норм, узнать мнение регионов, педагогического сообщества относительно содержания тестовых заданий, их качества и эффективности в части оценки уровня знания русского языка у детей мигрантов", - добавил он.

В Минпросвещения подчеркивали, что при успешной сдаче теста ребенка зачислят в школу, а при низком результате ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.