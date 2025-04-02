"Тонк Азия" представила высокотехнологичные решения на MedExpo в Бишкеке

На выставке MedExpo в Бишкеке компания "Тонк Азия", являющейся первым в Центральной Азии производителем и поставщиком тонких клиентов и компактных компьютеров класса Enterprise для современных успешных компаний, презентовала свои высокотехнологичные и инновационные решения в различных сферах. По словам руководителя проекта Амана Абдылдаева, эти устройства могут значительно повысить эффективность работы не только в медицинских учреждениях, но и в бизнесе, образовании и других сферах, где требуется надежная и экономичная техника.

Как использование тонких клиентов и других высокотехнологичных устройств может улучшить работу медицинских организаций?

Компания "Тонк Азия" представляет на выставке MedExpo решения для медицинских организаций. Мы привезли нашу технологию тонких клиентов, которая подключается просто и эффективно, обеспечивая множество преимуществ для медицины. Одним из главных плюсов является отсутствие вентиляторного охлаждения, что позволяет избежать накопления пыли. Это делает устройство гигиеничным и идеальным для медицинских учреждений. Отсутствие вентилятора и централизованная система управления тонкими клиентами позволяет значительно сократить совокупную стоимость владения компьютером. Кроме этого, тонкие клиенты потребляют в 10 раз меньше электроэнергии, чем традиционные ПК. Все эти преимущества в долгосрочной перспективе принесут бизнесу существенную экономию финансовых средств на содержание и обслуживание ИТ инфтраструктуры компании.

Кроме тонких клиентов, мы также представляем мини-ПК, размером с блокнот, которые оснащены как активным, так и пассивным охлаждением. Некоторые из наших мини-ПК также имеют моноблоки, где монитор и системный блок объединены в одном устройстве. Это упрощает работу медицинских работников, так как нет необходимости подключать отдельный монитор к системному блоку.

Кроме того, на выставке мы демонстрируем датчики для интеллектуальных зданий. Если кто-то планирует открыть медицинский центр и хочет автоматизировать его с использованием технологий умного дома, у нас есть решения для этого. Мы также представили ультра-тонкие хромбуки для специалистов, которым необходим только браузер для работы. Эти устройства оснащены лицензионной операционной системой Chrome OS.

Кроме того, в сотрудничестве с нашим партнёром, лабораторией Касперского, мы представили программно-аппаратный комплекс, включающий тонкий клиент и решение Kaspersky Thin Client. Это решение позволяет безопасно работать с удалёнными рабочими столами. Мы рады предоставить все подробности и ответить на вопросы на нашем стенде.

Что такое тонкий клиент?

Тонкий клиент - это устройство или технология, при которой обработка данных происходит не на самом устройстве, а на удалённом сервере. В отличие от толстого клиента, где все вычисления и обработка выполняются на локальном компьютере, в случае с тонким клиентом ваше устройство лишь предоставляет доступ к серверу, который выполняет основную работу.

Для лучшего понимания, можно привести простой пример: когда вы используете браузер, например, Google Chrome или Яндекс.Браузер, и заходите на сайт, например, tong.kg, все действия на этом портале, такие как навигация или отправка данных, выполняются на сервере. Ваш браузер только передает запросы и отображает ответы. Это и есть технология тонких клиентов.

В медицинских и других организациях эта технология позволяет работать с удалёнными рабочими столами и приложениями, которые размещены на сервере, находящемся в облаке или в другом помещении. Вы подключаетесь к серверу через тонкий клиент и работаете так, как если бы данные обрабатывались на вашем компьютере, хотя на самом деле всё происходит на удалённом сервере.

Где происходит сборка устройств?

В настоящее время сборка тонких клиентов и мини-ПК осуществляется на нашей фабрике в Китае, в городе Фуджоу. Однако в рамках партнёрских проектов мы планируем открыть фабрику по сборке этих устройств и в Кыргызстане. Это позволит нам наладить производство на местном уровне, что обеспечит более высокую эффективность.

Сейчас, конечно, ещё есть определённые юридические моменты, которые нужно решить, но мы надеемся, что вскоре сможем открыть завод в Кыргызстане. Это даст большое преимущество, так как местное производство обеспечит быстрый доступ к технической поддержке, запасным частям и значительно упростит всю логистику. Мы не будем зависеть от поставок из других стран и сможем быстрее реагировать на потребности местных клиентов.

Сколько наименований товаров вы предлагаете на рынке на сегодняшний день?

На сегодняшний день мы предлагаем широкий ассортимент продукции, включая:

• Тонкие клиенты - от бюджетных до премиум класса.

• Мини-ПК - также в различных ценовых категориях, от бюджетных до премиум.

• Моноблоки - различные диагонали экранов.

• Видеостены и интерактивные панели.

• Умный дом - решения для автоматизации жилых и коммерческих объектов.

Мы ориентированы в основном на B2B-клиентов: дистрибьюторов и интеграторов, которым мы предоставляем скидки от рекомендованных розничных цен. Мы также можем работать напрямую с крупными заказчиками и обеспечивать индивидуальные поставки, включая партийные заказы.

Наши устройства можно настроить под конкретные требования клиента, например, выбрать процессор 12-го или 13-го поколения, многоядерные Core i3, Core i5, Core i7 и не только, также есть возможность забрендировать продукцию под нужды клиента. Все это возможно благодаря нашим производственным мощностям на фабрике.

Есть ли аналоги этих товаров в Кыргызстане, кроме вашей компании?

Да, аналоги на рынке Кыргызстана однозначно существуют. Главные конкуренты - это всемирно известные бренды, которые выпускают аналогичную продукцию. Хотя я не буду называть конкретные марки, стоит отметить, что эти бренды используют такие же компоненты, как и мы, например, процессоры от Intel и AMD. Мы тоже используем компоненты этих вендоров, и примерно 95% нашей "начинки" состоит из комплектующих Intel.

Наши устройства называются Tonk и включают модели, аналогичные продукциям мировых брендов. Возможно, мы пока не так известны, как некоторые международные гиганты, но качество наших устройств ничем не уступает.

Сколько существует ваша компания ?

Компания существует на рынке Кыргызстана примерно 2-2,5 года. В России мы представлены с 2006 года, а в Китае наша продукция под другим брендом считается номером один. Тонкие клиенты, которые мы производим, пользуются огромной популярностью, особенно в Поднебесной.