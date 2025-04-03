В Бишкеке собирают средства на аренду шелтера для женщин с инвалидностью

Общественное объединение "Союз людей с инвалидностью "Равенство"" продолжает сбор средств на покрытие аренды первого и единственного шелтера для женщин с инвалидностью. Об этом сообщает на странице в соцсети организации. На данный момент собрано 41% от необходимой суммы.

Организаторы выражают благодарность всем, кто поддерживает инициативу - как финансово, так и информационно. "Вы даете нам надежду и силы работать дальше", - отметили в организации.

Отчеты о собранных средствах будут публиковаться еженедельно.

Поддержать инициативу можно, сделав перевод на счет:

Получатель: 1180000264446761

Банк: ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк"

БИК: 118005

Также пожертвование можно сделать, отсканировав QR-код.