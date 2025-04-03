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В Бишкеке собирают средства на аренду шелтера для женщин с инвалидностью

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- Назгуль Абдыразакова
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Общественное объединение "Союз людей с инвалидностью "Равенство"" продолжает сбор средств на покрытие аренды первого и единственного шелтера для женщин с инвалидностью. Об этом сообщает на странице в соцсети организации. На данный момент собрано 41% от необходимой суммы.

Организаторы выражают благодарность всем, кто поддерживает инициативу - как финансово, так и информационно. "Вы даете нам надежду и силы работать дальше", - отметили в организации.

Отчеты о собранных средствах будут публиковаться еженедельно.

Поддержать инициативу можно, сделав перевод на счет:

Получатель: 1180000264446761

Банк: ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк"

БИК: 118005

Также пожертвование можно сделать, отсканировав QR-код.


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URL: https://www.vb.kg/444547
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, Помощь, ЛОВЗ, женщины
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