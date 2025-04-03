В Бишкеке собирают средства на аренду шелтера для женщин с инвалидностью

Общественное объединение "Союз людей с инвалидностью "Равенство"" продолжает сбор средств на покрытие аренды первого и единственного шелтера для женщин с инвалидностью. Об этом сообщает на странице в соцсети организации. На данный момент собрано 41% от необходимой суммы.
Организаторы выражают благодарность всем, кто поддерживает инициативу - как финансово, так и информационно. "Вы даете нам надежду и силы работать дальше", - отметили в организации.
Отчеты о собранных средствах будут публиковаться еженедельно.
Поддержать инициативу можно, сделав перевод на счет:
Получатель: 1180000264446761
Банк: ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк"
БИК: 118005
Также пожертвование можно сделать, отсканировав QR-код.