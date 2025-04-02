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В Чуйской области появится новый современный кампус КРСУ

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- Виктория Гунгер
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В ходе визита в Кыргызстан делегация Российской Федерации осмотрела участок, который планируется выделить под строительство нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского Университета (КРСУ). Об этом сообщили в вузе.

Ключевые параметры проекта:

  1. Расположение: перспективный район в селе Кашка-Суу Чуйской области;
  2. Общая площадь: более 30 гектаров;
  3. Соответствие стандартам: проектирование кампуса ведется с учетом мировых стандартов высшего образования;
  4. Сроки реализации: завершение строительства запланировано к 2030 году в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина;
  5. Финансирование: средства для реализации проекта будут предусмотрены в бюджетах Российской Федерации и Кыргызской Республики.

"Важным аспектом обсуждения на встрече сопредседателей Межправительственной Российско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству стало решение об обеспечении инженерной инфраструктуры кампуса. Председатель Кабинета Министров КР Адылбек Касымалиев поддержал инициативу о включении в бюджет страны расходов на проектирование и строительство инженерных сетей с их подведением к границам участка", - отмечается информации.

Исполняющий обязанности ректора КРСУ Сергей Волков подчеркнул значимость проекта для университета и системы высшего образования Кыргызстана:

"Строительство нового кампуса - это стратегическая задача для КРСУ и всей образовательной системы республики. Он станет не только современным пространством для обучения, но и центром научно-технологического и инновационного развития региона, открывая новые возможности для студентов, преподавателей и исследователей.


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URL: https://www.vb.kg/444548
Теги:
Россия, Кыргызстан, КРСУ, кыргызско-российское сотрудничество
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