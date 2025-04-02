ГКНБ задержал членов ОПГ, устроивших поножовщину в чайхане

31 марта на территории чайханы "Халва" расположенной в селе Новопавловка Чуйской области, члены ОПГ А.у.Б., М.Н.М., Ч.у.Э. и С.А.С., вступив в преступный сговор, совершили дерзкое нападение на гражданина Н.у.Б., которому нанесли многочисленные ножевые ранения. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в территориальную больницу, сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержаны причастные к нападению. Ими оказались неоднократно судимые, состоящие на оперативном учете МВД как активные члены ОПГ.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС МВД КР в порядке статьи 96 УПК КР.