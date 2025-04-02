Погода
$ 86.55 - 87.00
€ 93.02 - 94.02

ГКНБ задержал членов ОПГ, устроивших поножовщину в чайхане

160  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

31 марта на территории чайханы "Халва" расположенной в селе Новопавловка Чуйской области, члены ОПГ А.у.Б., М.Н.М., Ч.у.Э. и С.А.С., вступив в преступный сговор, совершили дерзкое нападение на гражданина Н.у.Б., которому нанесли многочисленные ножевые ранения. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в территориальную больницу, сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержаны причастные к нападению. Ими оказались неоднократно судимые, состоящие на оперативном учете МВД как активные члены ОПГ.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС МВД КР в порядке статьи 96 УПК КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444549
Теги:
ГКНБ, задержание, нападение, ОПГ, поножовщина, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  