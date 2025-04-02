Председателем Управсовета КРСУ назначен Константин Могилевский

Сегодня, 2 апреля, в здании Администрации Президента КР состоялось первое заседание Управляющего совета Межгосударственной образовательной организации высшего образования - Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. Об этом сообщили в вузе.

В соответствии с Положением об Управляющем совете КРСУ в его состав вошли 12 членов - по шесть представителей от России и Кыргызстана. В ходе заседания единогласно избран председатель совета - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский.

Совет принял ряд ключевых документов, определяющих дальнейшее развитие университета:

Отчет о работе исполняющего обязанности ректора КРСУ Сергея Волкова за период с 14 октября 2024 года по 2 апреля 2025 года; План развития университета до 2030 года; Годовой бюджет университета на 2025 год; Порядок проведения закупок товаров, работ и услуг; Порядок отнесения движимого имущества университета к категории особо ценного; Положение об организации и осуществлении внутреннего контроля; Критерии крупности сделок, совершаемых университетом.

Кроме того, согласован состав Попечительского совета КРСУ.

В рамках заседания сопредседателей межправительственной Российско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Председатель Кабинета Министров КР Адылбек Касымалиев поддержал инициативу о выделении земельного участка в селе Кашка-Суу (более 30 га) для строительства нового кампуса КРСУ. Он также предложил предусмотреть при формировании бюджета Кыргызстана расходы на проектирование и строительство инженерных сетей с их подведением к границам участка.

Следующее заседание Управляющего совета КРСУ состоится в июне-июле 2025 года.