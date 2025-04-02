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Председателем Управсовета КРСУ назначен Константин Могилевский

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- Виктория Гунгер
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Сегодня, 2 апреля, в здании Администрации Президента КР состоялось первое заседание Управляющего совета Межгосударственной образовательной организации высшего образования - Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. Об этом сообщили в вузе.

В соответствии с Положением об Управляющем совете КРСУ в его состав вошли 12 членов - по шесть представителей от России и Кыргызстана. В ходе заседания единогласно избран председатель совета - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский.

Совет принял ряд ключевых документов, определяющих дальнейшее развитие университета:

  1. Отчет о работе исполняющего обязанности ректора КРСУ Сергея Волкова за период с 14 октября 2024 года по 2 апреля 2025 года;
  2. План развития университета до 2030 года;
  3. Годовой бюджет университета на 2025 год;
  4. Порядок проведения закупок товаров, работ и услуг;
  5. Порядок отнесения движимого имущества университета к категории особо ценного;
  6. Положение об организации и осуществлении внутреннего контроля;
  7. Критерии крупности сделок, совершаемых университетом.

Кроме того, согласован состав Попечительского совета КРСУ.

В рамках заседания сопредседателей межправительственной Российско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Председатель Кабинета Министров КР Адылбек Касымалиев поддержал инициативу о выделении земельного участка в селе Кашка-Суу (более 30 га) для строительства нового кампуса КРСУ. Он также предложил предусмотреть при формировании бюджета Кыргызстана расходы на проектирование и строительство инженерных сетей с их подведением к границам участка.

Следующее заседание Управляющего совета КРСУ состоится в июне-июле 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/444550
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан, КРСУ, кыргызско-российское сотрудничество
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