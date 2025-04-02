Турлов и Freedom Holding усилили позиции: Freedom Bank получил 24,5 млрд ₸

Материнская компания Тимура Турлова, АО "Фридом Финанс", провела дополнительную капитализацию Freedom Bank на сумму 24,5 млрд тенге. Этот шаг направлен на дальнейшее развитие цифровых сервисов и интеграцию компаний Freedom Holding Corp. в единую экосистему на базе одного приложения.

В ходе капитализации Freedom Bank разместил 4 152 543 простые акции по цене 5 900 тенге за акцию. Единственным акционером, выкупившим эти акции, является АО "Фридом Финанс". В результате собственный капитал банка увеличился до 220,6 млрд тенге. По состоянию на 1 февраля 2025 года активы банка превысили 2,5 трлн тенге, что позволило ему занять восьмое место среди банков второго уровня в Казахстане.

Дополнительная капитализация позволит Freedom Bank ускорить внедрение инновационных цифровых решений, улучшить клиентский сервис и расширить линейку продуктов. В 2024 году банк уже проводил докапитализацию на сумму 20 млрд тенге, что свидетельствует о стремительном развитии и укреплении его позиций на финансовом рынке Казахстана.

Freedom Holding Corp., основанная Тимуром Турловым, осуществляет деятельность в 14 странах и торгуется на биржах Nasdaq, KASE и AIX. Это подчеркивает международный масштаб и амбиции компании в создании глобальной финансовой экосистемы.

По данным на 1 января 2025 года, собственный капитал Freedom Bank составлял 209,4 млрд тенге, увеличившись с 162,3 млрд тенге годом ранее. Это свидетельствует о стабильном росте и укреплении финансовых показателей банка.

В пресс-службе банка подчеркнули, что дополнительная капитализация станет импульсом для развития и дальнейшего роста, позволяя улучшать клиентский сервис и расширять линейку цифровых продуктов. Увеличение капитала создает возможности для масштабирования и укрепления экосистемы Freedom, обеспечивая устойчивый рост и повышение качества сервисов.

Таким образом, проведенная докапитализация не только укрепляет финансовую устойчивость Freedom Bank, но и способствует реализации стратегических целей по развитию цифровых сервисов и интеграции в единую экосистему, что в конечном итоге принесет пользу клиентам и усилит позиции банка на рынке.