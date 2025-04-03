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Трамп ввел режим ЧП в США

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- Светлана Лаптева
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В США вводится режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за торгового дисбаланса, который угрожает национальной безопасности. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

"Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране", - сказал он.

По его словам, в торговле США с другими государствами "отсутствует взаимность". Трамп подчеркнул, что экономические отношения с главными торговыми партнерами США стали "крайне несбалансированными, особенно в последние годы".

Ранее Трамп заявил, что будет советовать отменить пошлины главам государств, которые позвонят ему из-за введенных тарифов. "Всем иностранным президентам, премьер-министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю - отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры", - сказал Трамп.

Источник: Reuters


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URL: https://www.vb.kg/444557
Теги:
США, Дональд Трамп
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